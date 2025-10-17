مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة في ميشيغان

الجمعة 2025-10-17 11:59 ص
 

الجمعة، 17-10-2025 09:09 ص
الوكيل الإخباري-   قتل ثلاثة أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة في بلدة صغيرة بولاية ميشيغان الأمريكية، مساء أمس الخميس، وفق ما أعلنت السلطات الأمريكية.اضافة اعلان


وقالت بلدية باث تاونشيب في بيان، إن الطائرة تحطمت قرابة الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت الأمريكي، مضيفة أن جميع الركاب الثلاثة الذين كانوا على متنها، والذين لم تُكشف هوياتهم بعد، عُثر عليهم متوفين في موقع الحادث.

وأظهرت صور التقطتها وسائل إعلام تصاعد أعمدة من الدخان الكثيف وألسنة لهب من موقع التحطم المحاط بأشجار كثيفة، فيما لم تُعرف بعد أسباب الحادث، بحسب البيان الرسمي للبلدية.

وأكدت السلطات أن طاقمًا من هيئة الطيران الفيدرالية وصل إلى موقع الحادث للمشاركة في التحقيقات الجارية وتحديد أسباب التحطم.

وقالت إدارة الطوارئ في منشور: "يرجى تجنب منطقة Peacock Road وClark Road، حيث سيتم إغلاقها بالكامل أثناء عمل فرق الإنقاذ والاستجابة الطارئة في الموقع".

ولم تصدر هيئة الطيران الفيدرالية أي تعليق رسمي على الحادث حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

روسيا اليوم
 
 
