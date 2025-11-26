الرمثا توحّد الصفوف خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية

05:32 م

الوكيل الإخباري- أشادت فاعليات في لواء الرمثا بالكفاءة والاحترافية التي يتمتع بها رجال الأمن العام، وقدرتهم العالية لما يبذلونه من جهود لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم. اضافة اعلان





وأشارت إلى أن تعامل رجال الأمن مع الخارجين عن القانون تم بحزم ومهنية، ما يعكس الالتزام الكبير لكوادر مديرية الأمن العام في تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع المحلي.



وكانت المديرية أعلنت أن قوة أمنية خاصة داهمت ليل الثلاثاء/الأربعاء موقعاً في الرمثا كان يؤوي مطلوبين من حملة الفكر التكفيري على إثر قضايا تحقيقية مهمة.



وأشاد رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، الدكتور خالد السالم، بالمهنية العالية والمسؤولية الكبيرة التي أظهرتها الأجهزة الأمنية في التعامل مع التطورات الأخيرة، مؤكداً اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.



وأكد السالم أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سيظل نموذجاً رائداً في ترسيخ الأمن وسيادة القانون، مشدداً على أن المحافظة على الاستقرار تعد أولوية وطنية لا مساومة عليها، وأن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها بكفاءة واقتدار.



من جهته، أشاد رئيس لجنة بلدية الرمثا، المهندس جمال أبو عبيد، بالاحترافية العالية والمهنية المتميزة التي أظهرتها الأجهزة الأمنية في التعامل مع الموقف الأخير المتعلق بالتصدي للمخربين الخارجين عن القانون.



وقال أبو عبيد إن هذه الجهود تجسد أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن والعرش الهاشمي، مؤكداً أن دقة التخطيط واحترافية التنفيذ تثبت أن الأجهزة الأمنية هي درع الوطن وحصنه المنيع.



ولفت إلى نجاح عملية المداهمة في تحييد أي خطر على المواطنين، حيث نُفذت بكفاءة عالية دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، مؤكداً أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الأردن المشرق في حفظ الأمن والاستقرار.



وأشار إلى أن المواطنين يقفون صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية والجيش والأجهزة الأمنية، مؤكدين أن لواء الرمثا سيبقى رمزاً للأمن والانتماء تحت ظل مليكهم المفدى.



بدوره، أشاد رئيس لجنة بلدية سهل حوران، وليد القرعان، بالمستوى الرفيع الذي تظهره الأجهزة الأمنية في تنفيذ واجباتها، وبحرفيتها العالية في التعامل مع الخارجين عن القانون، مؤكداً أن هذه الجهود تجسد النهج الثابت للدولة في صون الأمن وحماية المواطنين.



وشدد القرعان على ضرورة التعامل الحازم واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من تُسول له نفسه العبث بأمن الوطن أو محاولة زعزعة استقراره، مؤكداً أن ذلك يمثل خطاً أحمر لا يمكن التهاون فيه.



من جانبه، أكد مدير صحة لواء الرمثا، الدكتور ظاهر البلص، والكادر الطبي والإداري في المستشفيات والمراكز الصحية باللواء، دعمهم المطلق للإجراءات الحاسمة التي نفذتها الأجهزة الأمنية بحق المطلوبين والخارجين عن القانون.



وأشار البلص إلى أن جميع العاملين في القطاع الصحي يقفون صفاً واحداً مع سيادة القانون ضد كل من يحاول العبث بأمن المجتمع، مؤكدين التزامهم الثابت بالولاء للقيادة الهاشمية الحكيمة.



وأضاف أن جهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره محل تقدير كامل، مشدداً على أن الخارجين عن القانون لا يمثلون مدينة الرمثا، وأن القانون سيُطبق عليهم بحزم وعدالة.



وثمنت رئيسة لجنة إدارة اتحاد المرأة الأردنية وملتقى "ألق" الثقافي التدخل السريع لرجال الأمن العام في حماية أمن الوطن والمواطن، مؤكدة تقديرها لجهودهم في الوقوف بالمرصاد لكل من يحاول تهديد استقرار المجتمع.



وأعربت عن فخرها واعتزازها بجهاز الأمن العام لسعيه المستمر للحفاظ على أمن المواطنين وملاحقة كل من يحاول زعزعة الثقة بقدراته في الدفاع عن الوطن وكرامته.



من جهته، أعربت الجمعية العربية للفكر والثقافة، على لسان رئيسها الدكتور إبراهيم جيت، عن إدانة الجمعية للأعمال الإرهابية الجبانة التي كانت ستستهدف الأمن في الرمثا.



وأكد أن هذه الأعمال المتطرفة التي تستهدف استقرار المجتمع وترويع الأبرياء لا تمثل سوى قلة ضالة تسعى للإساءة إلى سمعة الوطن وتحقيق أهدافها الدنيئة عبر نشر الفكر التكفيري، الذي يتعارض مع القيم الإنسانية وتعاليم الدين الإسلامي الذي يرفض العنف والإرهاب.