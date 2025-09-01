الزراعة: حملة ترقيم المواشي تكشف حيازات وهمية تحصل على أعلاف

07:31 م

الوكيل الإخباري- قال مساعد الأمين العام لوزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية مصباح الطراونة، الاثنين، إن الحملة الوطنية للترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية ستحصر الحيازات الوهمية التي تحصل على أعلاف وعلاجات، مشدِّداً على أن النفع منها سيعود على المزارعين.





وأوضح الطراونة أن هذه هي حملة الترقيم الثانية للمواشي؛ إذ كانت الحملة الأولى في العام الماضي، وتم ترقيم 1.5 مليون رأس من الماشية.



وأكد أن المرحلة الثانية تتميز بأنها ستحصر الحيازات الفعلية ضمن حملة وطنية.



وبين أن الكوادر التي تعمل في الميدان تم تدريبها خلال الأسبوعين الماضيين، وتم إيضاح ماهية الحملة للحكام الإداريين وللمعنيين في مديريات الزراعة وللمربين.



وأشار إلى ضبط عدد من الحيازات الوهمية وتصفيرها، مضيفاً أن الحيازات الوهمية هي التي ستتضرر من هذه الحملة.



وأضاف أن النظام الإلكتروني سيعالج كل البيانات الخاصة بالمزارع، ليكون هناك قاعدة بيانات يتم من خلالها حصر اللقاحات والعلاجات، كما سيتم متابعة موضوع البيطرة بشكل عام.



من جانبه قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، إن مربي المواشي يشتكون من عدم معرفتهم باستخدام التطبيق، كما يدعون إلى اتباع الآلية القديمة.



وأضاف الكواليت أن الجمعية تتفاوض مع وزارة الزراعة لتسهيل هذه الإجراءات.

