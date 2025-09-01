الزراعة: حملة ترقيم المواشي تكشف حيازات وهمية تحصل على أعلاف

وأوضح الطراونة أن هذه هي حملة الترقيم الثانية للمواشي؛ إذ كانت الحملة الأولى في العام الماضي، وتم ترقيم 1.5 مليون رأس من الماشية.
وأكد أن المرحلة الثانية تتميز بأنها ستحصر الحيازات الفعلية ضمن حملة وطنية.
وبين أن الكوادر التي تعمل في الميدان تم تدريبها خلال الأسبوعين الماضيين، وتم إيضاح ماهية الحملة للحكام الإداريين وللمعنيين في مديريات الزراعة وللمربين.
وأشار إلى ضبط عدد من الحيازات الوهمية وتصفيرها، مضيفاً أن الحيازات الوهمية هي التي ستتضرر من هذه الحملة.
وأضاف أن النظام الإلكتروني سيعالج كل البيانات الخاصة بالمزارع، ليكون هناك قاعدة بيانات يتم من خلالها حصر اللقاحات والعلاجات، كما سيتم متابعة موضوع البيطرة بشكل عام.
من جانبه قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، إن مربي المواشي يشتكون من عدم معرفتهم باستخدام التطبيق، كما يدعون إلى اتباع الآلية القديمة.
وأضاف الكواليت أن الجمعية تتفاوض مع وزارة الزراعة لتسهيل هذه الإجراءات.
