الزرقاء تحتفي بتخريج 222 شابا في 11 برنامجا

الوكيل الإخباري- شهد مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، اليوم الاثنين، احتفالية تخريج 222 متدربا ومتدربة ضمن 11 برنامجا تدريبيا متخصصا، أنجزت بتمويل من مجلس محافظة الزرقاء، وبشراكة جامعة البلقاء التطبيقية ونقابة المهندسين الأردنيين.

اضافة اعلان



وقال محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، الذي رعى الحفل، إن ما نشهده اليوم يعد خطوة عملية لترجمة الرؤية الملكية في دعم الشباب الأردني وتعزيز قدراتهم ليكونوا شركاء حقيقيين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وأشار إلى أن البرامج تنفذ لأول مرة من خلال مجلس المحافظة، ضمن تعاون مؤسسي وشراكة متكاملة، تجسد التوجيهات الملكية السامية بتمكين الشباب وصقل مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل، وتعزيز دورهم في خدمة مجتمعاتهم المحلية.



بدوره، قال نائب رئيس الجامعة الدكتور خالد الزعبي إن الاحتفالية تعد تتويجا لشراكة حقيقية تهدف إلى بناء القدرات وتنمية المهارات لدى الشباب، بما يلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، حيث تعتبر تجسيدا صادقا لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في تمكين الشباب، وإتاحة الفرص أمامهم للإبداع والابتكار والمساهمة الفاعلة في مسيرة بناء الوطن.



وقال رئيس مجلس محافظة الزرقاء المهندس جمال أبو عيد، إن البرامج صممت بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية ونقابة المهندسين الأردنيين، لتكون شاملة ومتنوعة، وتفتح أبوابا جديدة أمام المهندسين وأبناء المجتمع المحلي وذوي الإعاقة، ليكونوا شركاء فاعلين في التنمية وبناة لمستقبل أكثر إشراقا.



وتوزع المشاركون على برامج متعددة شملت المهندسين الأردنيين من مختلف التخصصات، والشباب والشابات من أبناء المجتمع المحلي، إضافة إلى مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة.