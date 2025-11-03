ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الاثنين

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بين الأردنيين، 81.700 دينار للغرام، مقابل 78.300 دينار للشراء.
وتالياً التسعيرة:
-
أخبار متعلقة
-
البنوك ترفض 77 ألف طلب قرض جديد في تسعة أشهر
-
2524 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم
-
80 مليون دولار صادرات "صناعة إربد" الشهر الماضي
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
الأردن يرفع سعة تخزين الحبوب في الغباوي والموقر والقطرانة والمفرق
-
80 مليون دولار صادرات إربد الصناعية الشهر الماضي بانخفاض 20%
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
-
الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة تمويلية لدعم الأردن بقيمة 228 مليون يورو لـ 3 أعوام