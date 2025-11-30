الزميل الصحفي عبدالرزاق ابوهزيم في ذمة الله

وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم غد الاثنين في السلط العيزرية ‘وتقبل التعازي في مضارب عشيرة الهزايمة، أول يوم بعد الدفن مباشرة وثاني وثالث يوم بعد الساعة الرابعة للرجال والنساء.
