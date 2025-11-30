الأحد 2025-11-30 05:04 م

الزميل الصحفي عبدالرزاق ابوهزيم في ذمة الله

الأحد، 30-11-2025 04:58 م
الوكيل الإخباري-    تنعى عشيرة الهزايمة في السلط وكافة انحاء المملكة المأسوف على شبابه الصحفي عبدالرزاق ابوهزيم ،نجل الشيخ طعان ابوهزيم ،والذي توفي عن عمر يناهز 47 عاما،والد كل من طعان وحران وشقيق عبدالاله ،وابن شقيق هزيم العبدالرزاق ونامر.اضافة اعلان


وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم غد الاثنين في السلط العيزرية ‘وتقبل التعازي في مضارب عشيرة الهزايمة، أول يوم بعد الدفن مباشرة وثاني وثالث يوم بعد الساعة الرابعة للرجال والنساء.
 
 


