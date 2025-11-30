الزميل الصحفي عبدالرزاق ابوهزيم في ذمة الله

04:58 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755677 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تنعى عشيرة الهزايمة في السلط وكافة انحاء المملكة المأسوف على شبابه الصحفي عبدالرزاق ابوهزيم ،نجل الشيخ طعان ابوهزيم ،والذي توفي عن عمر يناهز 47 عاما،والد كل من طعان وحران وشقيق عبدالاله ،وابن شقيق هزيم العبدالرزاق ونامر. اضافة اعلان





وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم غد الاثنين في السلط العيزرية ‘وتقبل التعازي في مضارب عشيرة الهزايمة، أول يوم بعد الدفن مباشرة وثاني وثالث يوم بعد الساعة الرابعة للرجال والنساء.

تم نسخ الرابط





