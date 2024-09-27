السفارة الأردنية في واشنطن تحذر رعاياها

09:26 م

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الوكيل الإخباري - دعت السفارة الأردنية في واشنطن المواطنين الأردنيين المقيمين في المناطق المتضررة من إعصار هيلين لاتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والاستجابة لتحذيرات المسؤولين المحليين. اضافة اعلان





وأكدت السفارة لرعاياها أنه في حالات الطوارئ يمكن الاتصال بالسفارة على الرقم (202) 294-9522.



