السفارة اليابانية تحتفل بالعيد الوطني لبلادها

10:49 ص

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الوكيل الإخباري- أقامت السفارة اليابانية في عمان مساء أمس حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني، إحياءً لذكرى ميلاد جلالة الإمبراطور الخامس والستين، حضره عدد من المسؤولين والسفراء والصحفيين والمدعوين. اضافة اعلان





واعتبرت السفارة في بيان صحافي أن هذا الحدث يمثل معلمًا مهمًا في الصداقة الراسخة بين اليابان والأردن على مدار 7 عقود من التاريخ، مشيرة إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، زار اليابان عدة مرات، كما عززت المشاركات المتبادلة من قبل العائلة الإمبراطورية اليابانية العلاقات الثنائية على مدى عقود.



وألقى السفير الياباني لدى المملكة أساري هيديكي، كلمة سلط خلالها الضوء على التعاون السياسي والاقتصادي باعتباره حجر الزاوية في العلاقة، معترفًا بأهمية الأردن للاستقرار الإقليمي.



وقال إن اليابان دعمت بنشاط وقف إطلاق النار في غزة، كما زادت من مساعداتها الإنسانية لفلسطين ليصل إجمالي المساعدات إلى 230 مليون دولار منذ تشرين الأول 2023، فيما تواصل دعم الأونروا.



وأضاف أن الشراكة الاقتصادية اليابانية تتجلى من خلال أكثر من 4.3 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية للأردن حتى الآن، والتي تشمل العديد من المشاريع مثل المشروع المتفق عليه أخيرًا بشأن إدارة الموارد المائية.



وعرض السفير للتبادلات الشعبية والثقافية القوية بين البلدين، متوقعًا أن يعزز معرض إكسبو 2025 في أوساكا كانساي، العلاقات الثنائية والتبادلات الثقافية والاقتصادية الديناميكية، حيث سيكون للأردن جناح في المعرض الذي يبدأ في 13 نيسان وحتى تشرين الأول 2025 تحت عنوان "نسج الاحتمالات".



وأكد أن العلاقة الدائمة بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة والالتزام الثابت بالاستقرار الإقليمي.



وتضمن حفل الاستقبال منطقة عرض أجنحة من شركات يابانية خاصة، بما في ذلك عروض المركبات من تويوتا ومازدا، وقسم الأطعمة اليابانية، إلى جانب جناح السفارة الذي يسلط الضوء على المعالم الثقافية في اليابان ووكالة جايكا التي تقدم مشاريعها وبرامجها في الأردن.







