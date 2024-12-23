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الصفدي من دمشق: ندعم العملية الانتقالية في سوريا وصياغة دستور جديد للبلاد

وزير الخارجية أيمن الصفدي مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع
وزير الخارجية أيمن الصفدي مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع
الإثنين، 23-12-2024 12:55 م
الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاثنين، إن إعادة بناء سوريا أمر مهم للأردن وللمنطقة ككل.اضافة اعلان


وأكد الصفدي، في تصريحات صحفية أدلى بها في دمشق، عقب عقده مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، استعداد الأردن لتقديم كافة أشكال الدعم لسوريا، ومساعدته في عملية إعادة الإعمار.

وأعرب عن أمله في أن تكون هناك حكومة تمثل جميع الأطياف في سوريا، مؤكداً أن الأردن سيقف دوماً بجانب الشعب السوري.

وأشار الصفدي إلى أنه بحث مع الشرع سبل الدعم التي يمكن أن يقدمها الأردن للشعب السوري، بالإضافة إلى مناقشة الجانب الأمني ومكافحة الأرهاب.

كما أكد حرص الأردن على تقديم سبل الدعم كافة للاجئين السوريين، مشددا على أن عودتهم إلى بلدهم يجب أن تكون طوعية.

وأضاف: "ندعم العملية الانتقالية في سوريا وصياغة دستور جديد للبلاد".

وبين الصفدي أن الدول العربية متفقة على دعم سوريا في هذه المرحلة دون أي تدخل خارجي.
وقال: "نحن متوافقون على دعم الشعب السوري في إعادة بناء دولته".

ولفت الصفدي إلى أن التجارة والحدود والمساعدات والربط الكهربائي من بين الملفات التي طرحت في المباحثات.

وشدد على أن الإدارة الجديدة في سوريا يجب أن تأخذ فرصتها لوضع خططهم، وأولويتهم واضحة بإعادة بناء وطنهم والأمن والاستقرار.

وأدان الصفدي التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يهبوا لمساعدة سوريا في منع إسرائيل من التعرض لسيادة أراضيها، "وإلا سيؤدي ذلك إلى صراع لا ترغب به المنطقة".

ووصف الصفدي حواره مع الشرع بـ "الصريح والإيجابي"، وأن رسالة الشرع بشأن أهمية التعاون كانت "إيجابية جدا".

وتابع: "تحدث الشرع عن المؤتمر الوطني من أجل إيجاد الآليات التي تأخذهم باتجاه صياغة دستور جديد ونظام سياسي جديد يحفظ حقوق الشعب السوري برمته".

وأضاف: "نحن عندما نتحدث عن نجاح هذه التجربة معيارها هو الشعب السوري، بمعنى أن يشعر الشعب السوري بعد كل هذه المعاناة والسنوات الصعبة يشعر أن وطنه الآن".

وأكد الصفدي أن الشرع يُدرك أهمية العلاقات الأردنية السورية وأهمية التعاون معا.

وقال الوزير إنه كان هناك تأكيد على تركيز الشرع على إعادة بناء بلده ومؤسساتها، لافتا إلى أن الأردن حمل رسالة أطلقها من العقبة بأن اللحظة تاريخية للشعب السوري ويريد جعلها انطلاقة لمستقبل تاريخي.
 
gnews

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