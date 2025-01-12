الطيران المدني: اللجنة الفنية تدرس نتائج تقييمها لمطار دمشق

وأكد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اهتمام الأردن بعودة الطيران المدني إلى سوريا في أسرع وقت ممكن، في حال استكمال جميع الاشتراطات الفنية واللوجستية التي تضمن أمن وسلامة الطيران الدولي لدمشق.
وأرسلت الهيئة الأسبوع الماضي، لجنة فنية إلى مطار دمشق الدولي لإجراء التقييم الفني للمطار، لاستئناف الطيران الأردني لدمشق.
-
أخبار متعلقة
-
تعليمات جديدة لفصل الكهرباء.. فترة سماح 60 يوما بسقف 60 دينارا للمشترك
-
العقبة: اختتام دورة الوفاء للقائد
-
جرش: لقاء حواري يناقش "سيادة القانون" في شباب كفر خل
-
وزير الطاقة يتابع الإنجازات المُتحققة في قطاع الطاقة
-
قوات حرس الحدود تشتبك مع مجموعات مسلحة من المهربين وتقتل احدهم
-
الخيرية الهاشمية: 248 مليون دولار دعم مقدم لغزة منذ 2002
-
مصدر: الاشتباكات مع مجموعات من المهربين لا تزال مستمرة
-
تنبيه مهم للمسافرين في مطار الملكة علياء بسبب الظروف الجوية