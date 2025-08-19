الثلاثاء 2025-08-19 02:02 م
 

"الطيران المدني" بصدد إصدار أول ترخيص لمشغل طائرات مسيرة

الثلاثاء، 19-08-2025 12:29 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، الثلاثاء، أن الهيئة بصدد إصدار أول ترخيص لمشغل طائرات مسيرة في الأردن الأسبوع الحالي.

وبين مستو أن التعليمات الخاصة بالطائرات المسيرة لسنة 2025 والصادرة بموجب قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007، تمنح ترخيص الطائرات المسيرة لأغراض متعددة وفي قطاعات مختلفة.


وأكد مستو أن التعليمات الجديدة تم إصدارها لتؤطر تشغيل الطائرات المسيرة بشكل تمنح الترخيص لغايات تصويرية وإعلانية.

 
 
