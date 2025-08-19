"الطيران المدني" بصدد إصدار أول ترخيص لمشغل طائرات مسيرة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، الثلاثاء، أن الهيئة بصدد إصدار أول ترخيص لمشغل طائرات مسيرة في الأردن الأسبوع الحالي.

وبين مستو أن التعليمات الخاصة بالطائرات المسيرة لسنة 2025 والصادرة بموجب قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007، تمنح ترخيص الطائرات المسيرة لأغراض متعددة وفي قطاعات مختلفة.