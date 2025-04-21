الإثنين 2025-04-21 01:52 م
 

العرموطي: لن نسمح بمس الأردن ومن يعارض الدولة فليذهب الى الجحيم

النائب صالح العرموطي
النائب صالح العرموطي
 
الإثنين، 21-04-2025 12:04 م
الوكيل الإخباري-   طالب النائب صالح العرموطي، رئيس كتلة الإصلاح النيابية، خلال كلمة ألقاها تحت قبة البرلمان اليوم، بـ"توحيد الصفوف في مواجهة المخططات التي تستهدف الأردن".اضافة اعلان


وقال العرموطي: "نحن دولة مؤسسات وقانون، والقضية ما زالت أمام القضاء،  ولن نسمح بمس الأردن ومن يعارض الدولة فليذهب إلى الجحيم .

وطالب العرموطي بوحدة الصف ، معتبراً ان ما يجري يخدم فقط المخطط الصهيوني الرامي إلى تفتيت الصف الداخلي الأردني وإشغال الناس عن القضايا المركزية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأضاف: "علينا أن نوجه بوصلتنا نحو العدو الحقيقي، وأن نُغلّب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأن نتعامل بمسؤولية وطنية بعيدًا عن تصفية الحسابات السياسية."

وشدّد على أن اللحظة الراهنة تتطلب الحكمة وضبط النفس، داعيًا كافة القوى الوطنية والسياسية إلى تغليب لغة الحوار واحترام استقلالية القضاء.
 
gnews

أحدث الأخبار

مغع

طب وصحة العطش المستمر-متى يتحول من عرض طبيعي لمشكلة صحية؟

ؤت

أخبار الشركات سامسونج تتصدر مبيعات مكبرات الصوت عالمياً للعام الحادي عشر على التوالي

ا

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع 1567 حادثاً خلال 24 ساعة الماضية

عناصر من قوات الدعم السريع في السودان

عربي ودولي الجيش السوداني: مقتل 33 مدنياً في قصف الدعم السريع للفاشر

قل

منوعات فيديو جثة معلّقة في سوريا يشعل الجدل.. ما علاقة بشار الأسد؟

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

أسواق ومال بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

دمشق - سوريا

عربي ودولي الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بـ 1.3 مليار دولار

قثل

منوعات الصحة المصرية تعلن أسباب إغلاق سلسة "بلبن".. وموعد عودتها



 
 





الأكثر مشاهدة