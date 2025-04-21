العرموطي: لن نسمح بمس الأردن ومن يعارض الدولة فليذهب الى الجحيم

وقال العرموطي: "نحن دولة مؤسسات وقانون، والقضية ما زالت أمام القضاء، ولن نسمح بمس الأردن ومن يعارض الدولة فليذهب إلى الجحيم .
وطالب العرموطي بوحدة الصف ، معتبراً ان ما يجري يخدم فقط المخطط الصهيوني الرامي إلى تفتيت الصف الداخلي الأردني وإشغال الناس عن القضايا المركزية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأضاف: "علينا أن نوجه بوصلتنا نحو العدو الحقيقي، وأن نُغلّب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأن نتعامل بمسؤولية وطنية بعيدًا عن تصفية الحسابات السياسية."
وشدّد على أن اللحظة الراهنة تتطلب الحكمة وضبط النفس، داعيًا كافة القوى الوطنية والسياسية إلى تغليب لغة الحوار واحترام استقلالية القضاء.
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