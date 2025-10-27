القاضي وحسان يؤكدان أهمية التعاون بين الحكومة والنواب تجسيداً للتوجيهات الملكية

وأكد رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الحرص المشترك على مواصلة مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بما يضمن تحقيق تطلعات الأردنيين، والعمل من أجل تحقيق الأهداف الوطنية التي تستوجب تكامل الأدوار بين السلطات.
وحضر اللقاء: وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي، وأعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية، والنائب الثاني إبراهيم الصرايرة، ومساعدا رئيس المجلس هالة الجراح وميسون القوابعة.
