الإثنين 2025-10-27 06:41 م
 

القاضي وحسان يؤكدان أهمية التعاون بين الحكومة والنواب تجسيداً للتوجيهات الملكية

القاضي وحسان يؤكدان أهمية التعاون بين الحكومة والنواب تجسيداً للتوجيهات الملكية
القاضي وحسان يؤكدان أهمية التعاون بين الحكومة والنواب تجسيداً للتوجيهات الملكية
 
الإثنين، 27-10-2025 05:56 م
الوكيل الإخباري-  استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي، في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حيث جرى التأكيد على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يعكس التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش السامي.اضافة اعلان


وأكد رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الحرص المشترك على مواصلة مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بما يضمن تحقيق تطلعات الأردنيين، والعمل من أجل تحقيق الأهداف الوطنية التي تستوجب تكامل الأدوار بين السلطات.

وحضر اللقاء: وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي، وأعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية، والنائب الثاني إبراهيم الصرايرة، ومساعدا رئيس المجلس هالة الجراح وميسون القوابعة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

إسرائيل تعلن رفع حالة الطوارئ في البلدات الجنوبية عند الحدود مع غزة

فلسطين إسرائيل تعلن رفع حالة الطوارئ في البلدات الجنوبية عند الحدود مع غزة

ل

أخبار محلية الملك يجتمع بمسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة

ل

طب وصحة الحناء.. سلاح واعد ضد مرض خطير

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الدلابيح والعكور

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الدلابيح والعكور

ل

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن تحرير 3 بلدات جديدة جنوب شرق أوكرانيا

تحذير من إدارة السير للمواطنين والمقيمين في المملكة

أخبار محلية تحذير من إدارة السير للمواطنين والمقيمين في المملكة

ب

أسواق ومال محمد بن راشد: الإمارات اعتمدت أكبر ميزانية في تاريخها

القاضي وحسان يؤكدان أهمية التعاون بين الحكومة والنواب تجسيداً للتوجيهات الملكية

أخبار محلية القاضي وحسان يؤكدان أهمية التعاون بين الحكومة والنواب تجسيداً للتوجيهات الملكية



 
 





الأكثر مشاهدة