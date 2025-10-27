الإثنين 2025-10-27 06:43 م
 

وزير النقل يبحث ونقابة أصحاب الشاحنات متطلبات القطاع

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 27-10-2025 05:39 م

الوكيل الإخباري- بحث وزير النقل الدكتور نضال القطامين، اليوم الاثنين، مع نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداود، ونائب رئيس النقابة إبراهيم الغزاوي، أبرز التحديات التي تواجه قطاع الشاحنات وسبل تطويره وتعزيز تنافسيته.

اضافة اعلان


واستمع القطامين خلال اللقاء إلى مطالب وملاحظات النقابة المتعلقة بتنظيم عمل القطاع وتحسين بيئة النقل البري، بما يضمن استدامة النشاط الاقتصادي للسائقين وأصحاب الشاحنات ورفع مستوى الخدمات المقدمة.


وأكد أهمية قطاع الشاحنات باعتباره أحد الأعمدة الرئيسة في منظومة النقل الوطني، ودوره الحيوي في دعم حركة التجارة ونقل البضائع داخل المملكة وخارجها.


وشدد القطامين على حرص الوزارة لتطوير القطاع وتحسين البنية التحتية وتبني حلول رقمية تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية.


وأشار إلى أن الوزارة تعمل بشراكة مع النقابات والقطاع الخاص لضمان تحقيق العدالة في المنافسة وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة تعود بالنفع على جميع الأطراف، مؤكدا أن الحوار والتنسيق المستمر يشكلان أساسا لتطوير منظومة النقل البري بكافة مكوناتها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إسرائيل تعلن رفع حالة الطوارئ في البلدات الجنوبية عند الحدود مع غزة

فلسطين إسرائيل تعلن رفع حالة الطوارئ في البلدات الجنوبية عند الحدود مع غزة

ل

أخبار محلية الملك يجتمع بمسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة

ل

طب وصحة الحناء.. سلاح واعد ضد مرض خطير

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الدلابيح والعكور

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الدلابيح والعكور

ل

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن تحرير 3 بلدات جديدة جنوب شرق أوكرانيا

تحذير من إدارة السير للمواطنين والمقيمين في المملكة

أخبار محلية تحذير من إدارة السير للمواطنين والمقيمين في المملكة

ب

أسواق ومال محمد بن راشد: الإمارات اعتمدت أكبر ميزانية في تاريخها

القاضي وحسان يؤكدان أهمية التعاون بين الحكومة والنواب تجسيداً للتوجيهات الملكية

أخبار محلية القاضي وحسان يؤكدان أهمية التعاون بين الحكومة والنواب تجسيداً للتوجيهات الملكية



 
 





الأكثر مشاهدة