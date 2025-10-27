وزير النقل يبحث ونقابة أصحاب الشاحنات متطلبات القطاع

واستمع القطامين خلال اللقاء إلى مطالب وملاحظات النقابة المتعلقة بتنظيم عمل القطاع وتحسين بيئة النقل البري، بما يضمن استدامة النشاط الاقتصادي للسائقين وأصحاب الشاحنات ورفع مستوى الخدمات المقدمة.
وأكد أهمية قطاع الشاحنات باعتباره أحد الأعمدة الرئيسة في منظومة النقل الوطني، ودوره الحيوي في دعم حركة التجارة ونقل البضائع داخل المملكة وخارجها.
وشدد القطامين على حرص الوزارة لتطوير القطاع وتحسين البنية التحتية وتبني حلول رقمية تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بشراكة مع النقابات والقطاع الخاص لضمان تحقيق العدالة في المنافسة وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة تعود بالنفع على جميع الأطراف، مؤكدا أن الحوار والتنسيق المستمر يشكلان أساسا لتطوير منظومة النقل البري بكافة مكوناتها.
