وزير النقل يبحث ونقابة أصحاب الشاحنات متطلبات القطاع

الوكيل الإخباري- بحث وزير النقل الدكتور نضال القطامين، اليوم الاثنين، مع نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداود، ونائب رئيس النقابة إبراهيم الغزاوي، أبرز التحديات التي تواجه قطاع الشاحنات وسبل تطويره وتعزيز تنافسيته.

واستمع القطامين خلال اللقاء إلى مطالب وملاحظات النقابة المتعلقة بتنظيم عمل القطاع وتحسين بيئة النقل البري، بما يضمن استدامة النشاط الاقتصادي للسائقين وأصحاب الشاحنات ورفع مستوى الخدمات المقدمة.



وأكد أهمية قطاع الشاحنات باعتباره أحد الأعمدة الرئيسة في منظومة النقل الوطني، ودوره الحيوي في دعم حركة التجارة ونقل البضائع داخل المملكة وخارجها.



وشدد القطامين على حرص الوزارة لتطوير القطاع وتحسين البنية التحتية وتبني حلول رقمية تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية.