رئيسا النواب والأعيان: خطاب العرش خارطة طريق لتحقيق الأهداف الوطنية

وأكد القاضي والفايز أن خطاب العرش، جسد اعتزاز جلالة الملك بالإرادة الأردنية وصلابة الشعب الأردني في مواجهة التحديات.
وشددا على أن خطاب العرش يعتبر خارطة طريق واضحة لمسار السلطات، حيث يتوجب التعاون البرلماني الحكومي من أجل تحقيق الأهداف الوطنية، وترجمة التوجيهات الملكية إلى خطوات عملية تخدم الوطن والمواطن.
وأكد رئيس مجلس النواب والأعيان على مواصلة مسارات التحديث الشاملة التي وجه إليها جلالة الملك، والعمل على تعزيز العمل الحزبي النيابي بما يخدم الصالح العام، ومواصلة الجهود الاقتصادية، وتنمية القطاعات الحيوية وعلى رأسها التعليم والصحة والنقل، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، بما يعكس المسؤولية تجاه تطلعات المواطنين.
