"العقبة الخاصة" و"رشيد" تطلقان منصة شكاوى

الوكيل الإخباري- أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA) ومنظمة رشيد للنزاهة (الشفافية الدولية – الأردن)، اليوم الأربعاء، "منصة الشكاوى" لتكون قناة تفاعلية وآمنة للمواطنين لتقديم الشكاوى ومتابعتها، بما يعزز الشفافية في إدارة الخدمات العامة داخل محافظة العقبة.

اضافة اعلان



وجرى تطوير هذه المنصة من قبل مجموعة من الشباب والشابات الذين تلقوا تدريبات متخصصة من "رشيد" حول مفاهيم المساءلة المجتمعية وأهميتها في تحسين سهولة الوصول إلى الخدمات وجودتها، إضافة إلى ابتكار أدوات رقمية تدعم تطبيق هذه المفاهيم.



وحضر حفل الإطلاق نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كريمة الضابط، وأعضاء مجلس المفوضين، ومحافظ العقبة الدكتور أيمن العوايشة، إلى جانب مدراء المديريات المختلفة، إضافة إلى شركاء السلطة المحليين.



وقال مفوض شؤون البنية التحتية والحضرية في السلطة، الدكتور معتصم هنداوي، إن الجهود التي تقودها السلطة تعكس التزامها بتحويل استراتيجيات التحول الرقمي إلى واقع ملموس، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقتهم بالمؤسسات العامة.



وأكدت المديرة التنفيذية لـ "رشيد"، المهندسة عبير مدانات، أهمية الحلول الرقمية في تعزيز المشاركة المجتمعية والمساءلة، وأهمية إشراك الشباب والشابات ودعمهم والإيمان بقدراتهم لتحسين وتطوير مجتمعاتهم.



وأشار مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات في السلطة، المهندس جبرا دحدل، إلى أهمية المنصة ودورها في دعم توجه السلطة نحو التحول الرقمي لجميع خدماتها، مستعرضًا آلية عملها.



وشارك عدد من الشباب والشابات الذين ساهموا في تصميم وتطوير المنصة خلال ورشة "ماراثون الأفكار" باستعراض تجربتهم، مؤكدين أهمية إشراك الشباب في تطوير حلول مجتمعية قائمة على التكنولوجيا.



وتخلل الحفل جلسة نقاشية بعنوان: "دور الأدوات الرقمية في تعزيز المشاركة المجتمعية"، شارك فيها، رئيس قسم المشاركة المجتمعية في السلطة الدكتورة سناء الخطايبة ،مدير مديرية خدمات المدينة في السلطة والمهندس محمد المعايطة، عضو لجان تطوير الأحياء السكنية التطوعية يوسف حجازين، ومن اللجان الشبابية لتطوير الأحياء السكنية لانا البوريني.