العقبة تستقبل 86 ألف سائح خلال كانون الثاني الماضي

وقال في بيان اليوم الثلاثاء، إن العقبة استقبلت خلال الشهر الماضي 86 ألف سائح أجنبي ومحلي، بنسبة ارتفاع بلغت ما يقارب 103 بالمئة بمعدل مبيت ليلتين، حيث بلغ عدد الأردنيين 48 ألف زائر بنسبة 55 بالمئة، و38 ألف سائح أجنبي بنسبة 45 بالمئة، فيما بلغت نسبة الحجوزات الفندقية خلال نفس الشهر ما يقارب 50 بالمئة، بنسبة ارتفاع 84 بالمئة، وكانت النسبة الأعلى لفنادق فئة 4 نجوم.
وأضاف أن ميناء العقبة السياحي استقبل باخرتين سياحيتين تحملان على متنهما 3 آلاف سائح، فيما استقبلت منطقة وادي رم 12 ألف سائح خلال نفس الشهر، مؤكدا أن السلطة تسعى إلى زيادة هذه الأرقام من خلال الخطط والبرامج السياحية.
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