العقبة تستقبل 86 ألف سائح خلال كانون الثاني الماضي

الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض التنمية الاقتصادية والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن، إن منطقة العقبة الاقتصادية حققت أرقاما قياسية في استقبال السياح المحليين والأجانب خلال كانون الثاني الماضي، بفضل خطتها الاستراتيجية في محور السياحة.

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وقال في بيان اليوم الثلاثاء، إن العقبة استقبلت خلال الشهر الماضي 86 ألف سائح أجنبي ومحلي، بنسبة ارتفاع بلغت ما يقارب 103 بالمئة بمعدل مبيت ليلتين، حيث بلغ عدد الأردنيين 48 ألف زائر بنسبة 55 بالمئة، و38 ألف سائح أجنبي بنسبة 45 بالمئة، فيما بلغت نسبة الحجوزات الفندقية خلال نفس الشهر ما يقارب 50 بالمئة، بنسبة ارتفاع 84 بالمئة، وكانت النسبة الأعلى لفنادق فئة 4 نجوم.