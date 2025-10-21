العلاونة رئيسا لجمعية رجال الأعمال الأردنيين

كما اختارت أسامه أمسيح نائبا للرئيس، والمهندس عبدالرحمن أبو طير أمينا للسر، والدكتور بشار الزعبي أمينا للصندوق، و ورامي الصاحب وبهجت حمدان وصلاح الدين البيطار وحسن الطباع والدكتور محمود فريحات أعضاء في مجلس الإدارة.
وحسب بيان للجمعية، اليوم الثلاثاء، أكد العلاونة خلال الاجتماع التزام المجلس الجديد بمواصلة تعزيز دور الجمعية في دعم بيئة الاستثمار، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والانفتاح على الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الجمعية تقف أمام مرحلة جديدة لتعزيز دورها كمنصة فاعلة في دعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية من خلال توسيع آفاق التعاون مع الشركاء على المستويين المحلي والدولي، ومواكبة التحولات العالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي، والطاقة، والاستدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
بدوره، أشار الرئيس السابق للجمعية حمدي الطباع، إلى أن الجمعية، ومنذ تأسيسها قبل 40 عاما، سعت على الدوام القيام بدورها كمنبر اقتصادي يعكس طموحات الأردن المستقبلية، ودعم الاقتصاد الوطني والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام : القبض على شخص سرق 5 ملايين درهم إماراتي من زوجته
-
تنويه هام من الجمارك الى المواطنين والتجار
-
استقدام عاملات المنازل من أوغندا: مكاتب متهمة والنقابة والوزارة تردّ
-
الدكتور اخليف الطراونة يعلق على قرار فصل 21 طالباً بالجامعة الاردنية
-
انتهاء التسجيل للامتحان التكميلي "التوجيهي" الخميس
-
7 اصابات بحادث سير بين 3 مركبات على الصحراوي
-
حل 41 جمعية خيرية في الأردن - اسماء
-
السير : حفاظاً على السلامة العامة تحويل السير في منطقة المحطة