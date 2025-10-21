الثلاثاء 2025-10-21 11:57 ص
 

العلاونة رئيسا لجمعية رجال الأعمال الأردنيين

جمعية رجال الأعمال الأردنيين
جمعية رجال الأعمال الأردنيين
 
الثلاثاء، 21-10-2025 11:43 ص

الوكيل الإخباري-   اختارت الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية رجال الأعمال الأردنيين، خلال اجتماعها الأول مساء أمس بعد فوزها بالتزكية، أيمن العلاونة رئيسا للجمعية للدورة 2025- 2029.

كما اختارت أسامه أمسيح نائبا للرئيس، والمهندس عبدالرحمن أبو طير أمينا للسر، والدكتور بشار الزعبي أمينا للصندوق، و ورامي الصاحب وبهجت حمدان وصلاح الدين البيطار وحسن الطباع والدكتور محمود فريحات أعضاء في مجلس الإدارة.


وحسب بيان للجمعية، اليوم الثلاثاء، أكد العلاونة خلال الاجتماع التزام المجلس الجديد بمواصلة تعزيز دور الجمعية في دعم بيئة الاستثمار، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والانفتاح على الأسواق الخارجية.


وأشار إلى أن الجمعية تقف أمام مرحلة جديدة لتعزيز دورها كمنصة فاعلة في دعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية من خلال توسيع آفاق التعاون مع الشركاء على المستويين المحلي والدولي، ومواكبة التحولات العالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي، والطاقة، والاستدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.


بدوره، أشار الرئيس السابق للجمعية حمدي الطباع، إلى أن الجمعية، ومنذ تأسيسها قبل 40 عاما، سعت على الدوام القيام بدورها كمنبر اقتصادي يعكس طموحات الأردن المستقبلية، ودعم الاقتصاد الوطني والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.

 
 






