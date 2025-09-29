الإثنين 2025-09-29 02:49 م
 

العيسوي : الأردن ثابت على مواقفه وملتزم بالوصاية الهاشمية ونصرة فلسطين

خلال لقائه فعاليات شبابية وشعبية
الإثنين، 29-09-2025 02:28 م

الوكيل الإخباري-    التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم الاثنين بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وفدا من أبناء الأغوار الجنوبية ووفدا من لواء البترا أعضاء فريق سقف العطاء التطوعي في لقاءين منفصلين في الديوان الملكي الهاشمي.

وأكد العيسوي أن الأردن بفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني ووعي الأردنيين استطاع أن يبقى ثابتا على مواقفه مدافعا عن مصالحه الوطنية العليا وقضاياه العربية والإسلامية رغم عيشه في منطقة مليئة بالتحديات والاضطرابات

وقال لقد كان جلالة الملك واضحا وثابتا في جميع المحافل الدولية ان لا تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني ولا مساومة على دماء أهلنا في غزة ولا حياد عن رعاية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية.

وأوضح أن خطاب جلالته الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة شكل علامة فارقة في التعبير عن ضمير الأمة حيث وجه رسالة قوية للعالم بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تبدي أي نية حقيقية لتحقيق السلام بل تعمل على تقويض أسسه ودفن فكرة الدولة الفلسطينية وتهديد أمن المنطقة بخطاباتها العدائية التي تستهدف المسجد الأقصى وتنذر بخطر إشعال حرب دينية تتجاوز حدود المنطقة.

 

 من جهتهم أكد المتحدثون أنهم سيبقون الجنود الأوفياء للوطن وجلالة الملك مجددين التفافهم حول القيادة الهاشمية بوصفه عهدا راسخا لا يتغير.

وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بمواقف جلالة الملك السياسية والإنسانية تجاه الأشقاء الفلسطينيين مؤكدين أن الأردن سيبقى سندا أمينا لقضية فلسطين ودرعا حاميا للقدس ومقدساتها.

وشددوا على أن الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية هما خط الدفاع الأول عن الأردن معتبرين أن العلاقة بين القيادة والشعب ليست علاقة سياسية عابرة بل علاقة متجذرة تضرب جذورها في ضمير الوطن.

 
 
العيسوي : الأردن ثابت على مواقفه وملتزم بالوصاية الهاشمية ونصرة فلسطين

