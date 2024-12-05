العيسوي: الملك يواصل جهوده المكثفة لإسناد الاشقاء الفلسطينيين سياسا وإنسانيا

وأضاف أن جلالة الملك يواصل جهوده، دوليا وإقليميا، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان إمداد أبناء القطاع بالمساعدات الإغاثية والطبية، بشكل كاف ومستدام.
وأكد العيسوي، خلال لقائه، اليوم الخميس، وفدين من رؤساء وأعضاء مجالس اتحادات تعاوني، ومتقاعدين عسكريين، في لقاءين منفصلين، أن هذه الجهود الملكية، تنطلق من مواقف أردنية ثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
وقالوا إن "مواقف جلالة الملك المشرفة والشجاعة، بوصلتنا وخارطة طريقنا، تجاه القضية المركزية في المنطقة، القضية الفلسطينية".
وثمنوا الجهود المكثفة والمتواصلة لجلالة الملك، على مختلف الصعد، لمساندة ونصرة الأشقاء، سياسيا وإنسانيا، في وجه ما يشهده قطاع غزة من قتل وتنكيل وتدمير، مؤكدين داعمهم ومساندتهم للجهود الملكية.
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