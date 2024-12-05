العيسوي: الملك يواصل جهوده المكثفة لإسناد الاشقاء الفلسطينيين سياسا وإنسانيا

الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المبادر في دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، سياسيا وإنسانيا.



وأضاف أن جلالة الملك يواصل جهوده، دوليا وإقليميا، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان إمداد أبناء القطاع بالمساعدات الإغاثية والطبية، بشكل كاف ومستدام.



وأكد العيسوي، خلال لقائه، اليوم الخميس، وفدين من رؤساء وأعضاء مجالس اتحادات تعاوني، ومتقاعدين عسكريين، في لقاءين منفصلين، أن هذه الجهود الملكية، تنطلق من مواقف أردنية ثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

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