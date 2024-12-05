 
الخميس 2024-12-05 04:58 م
 

العيسوي: الملك يواصل جهوده المكثفة لإسناد الاشقاء الفلسطينيين سياسا وإنسانيا

خلال لقائه وفدين من الحركة التعاونية ومتقاعدين عسكريين
خلال لقائه وفدين من الحركة التعاونية ومتقاعدين عسكريين
الخميس، 05-12-2024 03:37 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المبادر في دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، سياسيا وإنسانيا.

وأضاف أن جلالة الملك يواصل جهوده، دوليا وإقليميا، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان إمداد أبناء القطاع بالمساعدات الإغاثية والطبية، بشكل كاف ومستدام.

وأكد العيسوي، خلال لقائه، اليوم الخميس، وفدين من رؤساء وأعضاء مجالس اتحادات تعاوني، ومتقاعدين عسكريين، في لقاءين منفصلين، أن هذه الجهود الملكية، تنطلق من مواقف أردنية ثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

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من جهتهم، أعرب المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم، بالمواقف الشجاعة لجلالة الملك، الذي قدم أروع صور التضحية، مشيرين إلى مشاركة جلالته في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات.
وقالوا إن "مواقف جلالة الملك المشرفة والشجاعة، بوصلتنا وخارطة طريقنا، تجاه القضية المركزية في المنطقة، القضية الفلسطينية".

وثمنوا الجهود المكثفة والمتواصلة لجلالة الملك، على مختلف الصعد، لمساندة ونصرة الأشقاء، سياسيا وإنسانيا، في وجه ما يشهده قطاع غزة من قتل وتنكيل وتدمير، مؤكدين داعمهم ومساندتهم للجهود الملكية.

 
gnews

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