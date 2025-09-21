العيسوي: النهج الهاشمي صمام أمان لمسيرة الوطن ووحدته

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، وفدين الأول من أبناء عشيرة الديري والثاني من أبناء عشيرة الأحمد الزيود العبادي، في لقاءين منفصلين.



وتناول العيسوي، خلال اللقاءين اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، ثوابت الموقف الأردني الراسخ بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وما يشكله النهج الهاشمي من ضمانة لمسيرة الوطن ووحدته.



وتوقف العيسوي، في حديثه، عند مسارات التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك، مؤكداً أن التحول الاقتصادي والسياسي والإداري خيار وطني لا رجعة عنه، يهدف إلى توسيع فرص العمل أمام الشباب، وتعزيز المشاركة الحزبية والبرلمانية، وتكريس العدالة والشفافية في الإدارة العامة.



ولفت العيسوي إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك يواصل أداء رسالته التاريخية والقومية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ويقف بثبات في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرّف، مبيّناً أن الوصاية الهاشمية ركنٌ راسخ في الهوية الوطنية والرسالة الإنسانية للأردن.

