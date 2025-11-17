الإثنين 2025-11-17 05:06 م
 

"الجمارك": لم تمس السلع الأساسية بتعديل التعرفة الجمركية

دائرة الجمارك الأردنية
الجمارك الأردنية
 
الإثنين، 17-11-2025 03:33 م

الوكيل الإخباري-   قال المدير العام للجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، الاثنين، إن تعديل التعرفة الجمركية على بعض السلع لم يمس بالسلع الأساسية، حيث بقيت كما هي سواء بالخفض أو الإعفاء.

اضافة اعلان


وأضاف أن التعديل جرى على السلع التي لها بديل محلي وذلك لحماية الصناعة الوطنية.


ولفت إلى أن مدخلات إنتاج المنتج المحلي معفاة من الرسوم الجمركية.

 

 

أقرَّ مجلس الوزراء الأحد، الموافقة على تنسيب مجلس التَّعرفة الجمركيَّة بإجراء تعديلات على جداول التَّعرفة الجمركيَّة؛ وذلك بهدف دعم الصناعات الوطنيَّة وتحفيزها، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من التوسُّع فيها، وتحقيق العدالة في المنافسة بين المنتج المحلِّي مقابل المستورد. وشمل القرار، تعديل التعرفة الجمركيَّة على المستوردات ذات البديل المحلِّي؛ وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنيّة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لجنة في "الأعيان" تناقش مقترحاً لتعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة"

أخبار محلية لجنة في "الأعيان" تناقش مقترحاً لتعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة"

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ بعيد استقلال المملكة المغربية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غداً

محروقات

اقتصاد محلي وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك والعاهل البحريني يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية

خدمة العلم

أخبار محلية الحكومة: الإعلان عن أسماء الدفعة الأولى من المكلفين بـ"خدمة العلم" قريبا

دائرة الجمارك الأردنية

أخبار محلية "الجمارك": لم تمس السلع الأساسية بتعديل التعرفة الجمركية

ظكه

فيديو منوع طريقة متداولة لشحن الهاتف دون كهرباء



 
 





الأكثر مشاهدة