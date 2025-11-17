"الجمارك": لم تمس السلع الأساسية بتعديل التعرفة الجمركية

وأضاف أن التعديل جرى على السلع التي لها بديل محلي وذلك لحماية الصناعة الوطنية.
ولفت إلى أن مدخلات إنتاج المنتج المحلي معفاة من الرسوم الجمركية.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يهنئ بعيد استقلال المملكة المغربية
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غداً
-
الملك والعاهل البحريني يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
-
الحكومة: الإعلان عن أسماء الدفعة الأولى من المكلفين بـ"خدمة العلم" قريبا
-
الصفدي ونظيره المصري يبحثان تحضيرات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة
-
إدارة السير تدعو المواطنين للإبلاغ عن المخالفات والمواقف المرورية
-
العمل: إصدار 5460 قرارا بتسفير عمال وافدين خلال الشهور العشرة الأولى
-
الخارجية تتسلم رسالة اعتماد ممثل منظمة اليونيسف