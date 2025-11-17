"الجمارك": لم تمس السلع الأساسية بتعديل التعرفة الجمركية

الوكيل الإخباري- قال المدير العام للجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، الاثنين، إن تعديل التعرفة الجمركية على بعض السلع لم يمس بالسلع الأساسية، حيث بقيت كما هي سواء بالخفض أو الإعفاء.

اضافة اعلان



وأضاف أن التعديل جرى على السلع التي لها بديل محلي وذلك لحماية الصناعة الوطنية.



ولفت إلى أن مدخلات إنتاج المنتج المحلي معفاة من الرسوم الجمركية.