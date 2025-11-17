الإثنين 2025-11-17 05:06 م
 

الملك والعاهل البحريني يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية

جلالة الملك عبد الله الثاني
الملك عبدﷲ الثاني
 
الإثنين، 17-11-2025

الوكيل الإخباري-   بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، خلال اتصال هاتفي، الاثنين، العلاقات الأخوية الوثيقة بين المملكتين.

وتناول الاتصال سبل تعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار.

 
 
