الملك والعاهل البحريني يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، خلال اتصال هاتفي، الاثنين، العلاقات الأخوية الوثيقة بين المملكتين.

اضافة اعلان