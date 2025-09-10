الأربعاء 2025-09-10 03:53 م
 

العيسوي: حكمة الملك وقيادته رسخت مكانة الأردن وصوته المدافع عن قضايا أمته

خلال لقائه فعاليات مجتمعية شبابية
الأربعاء، 10-09-2025 02:28 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي  يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء وفدين، الأول يمثل فريق قضاء أيل التطوعي والثاني، يمثل هيئة شباب منطقة المنارة وجمعية منارة إربد الخيرية، في لقاءين منفصلين.

واستهل العيسوي حديثه، خلال اللقاءين، بعرض السردية الأردنية الراسخة ومواقف القيادة الهاشمية ودورها في إدارة ملفات تتجاوز حدود الجغرافيا، فقد أعاد التأكيد على أن محور هوية الاردن السياسية، هو الإنسان الأردني، الثروة الحقيقية، وأن الاردن رقماً صلباً في المعادلات الكبرى بفضل حكمة قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني. 

وقال العيسوي إن مواقف الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية هي الأقوى والأكثر حضورا وتأثيرا في واجهات السياسة الدولية.

وحول القضية الفلسطينية، وبالأخص العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وصف العيسوي استجابة الأردن بأنها الأسرع والأكثر حضوراً، مشيراً إلى أن القوافل الإنسانية الأردنية لم تنتظر "ضوء أخضر" من أحد، بل كسرت الحصار عملياً، في رسالة حملت بعداً إنسانياً وسياسياً في آن واحد.

وأكد المتحدثون خلال اللقاءين أنهم "يداً بيد مع جلالة الملك عبدالله الثاني، وسياجٌ للوطن"، مشيرين إلى أن حكمة الملك وحنكته أبقت على الأردن واحة استقرار رغم تداعيات الأزمات التي تعصف بالمنطقة. 

ووصف المتحدثون جهود جلالة الملك وحرصه الدائم على تحسين أوضاع المواطنين بالقول: "إن كل ذرة من ثرى الأردن تلامسها المكارم الملكية، وكل فضاء من سمائه يضيء بمكارم هاشمية، فلا مكان في هذا الوطن إلا وتحفّه بصمات القيادة ورعايتها".

 
 
