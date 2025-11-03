وزير المياه والري يستقبل سفيرة الجمهورية التشيكية لدى المملكة

وأكد الوزير أهمية التعاون في إيجاد حلول مستدامة لمواجهة آثار التحديات المناخية مستعرضا الجهود الأردنية في مجال تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، وحرص وزارة المياه والري على توسيع آفاق التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، وبحث الجانبان سبل اتاحة الفرصة للقطاع الخاص في جمهورية التشيك المساهمة في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي.
من جانبها، أعربت السفيرة عن تقديرها لدور قطاع المياه الأردني في إيجاد حلول فاعلة لمواجهة مشكلة نقص الموارد المائية وتأمين المواطنين وتقديم الخدمات للاجئين، مشيدةً بالمستوى المتميز للعلاقات التي تربط البلدين.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدفاع الهولندي
-
الأمن العام يشتبه بحقيبة بمحيط مجلس الاعيان .. وكانت المفاجأة !
-
الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش
-
هكذا بلغ سعر تنكة زيت الزيتون في الأردن
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف أمين عام وزارة التربية والتعليم
-
18 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بنمو استثنائي بلغ 1.7 مليار دينار منذ بداية العام
-
لأول مرة في الأردن.. عملية نوعية لاستخراج حصوة من الكلى باستخدام المنظار في مأدبا