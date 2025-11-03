وزير المياه والري يستقبل سفيرة الجمهورية التشيكية لدى المملكة

01:19 م

الوكيل الإخباري- استقبل وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم الاثنين 3 تشرين ثاني 2025، السفيرة التشيكية في عمّان أندريا كوتشيروفا واستعرض معها أوجه التعاون في مجالات المياه ومواجهة التحديات المناخية والطاقة المتجددة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.





وأكد الوزير أهمية التعاون في إيجاد حلول مستدامة لمواجهة آثار التحديات المناخية مستعرضا الجهود الأردنية في مجال تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، وحرص وزارة المياه والري على توسيع آفاق التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، وبحث الجانبان سبل اتاحة الفرصة للقطاع الخاص في جمهورية التشيك المساهمة في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي.

من جانبها، أعربت السفيرة عن تقديرها لدور قطاع المياه الأردني في إيجاد حلول فاعلة لمواجهة مشكلة نقص الموارد المائية وتأمين المواطنين وتقديم الخدمات للاجئين، مشيدةً بالمستوى المتميز للعلاقات التي تربط البلدين.