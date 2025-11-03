18 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بنمو استثنائي بلغ 1.7 مليار دينار منذ بداية العام

الوكيل الإخباري- اطلع مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار وحضور مدير عام المؤسسة الدكتور جادالله الخلايلة وأعضاء المجلس على الأداء المالي لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي كما هي في نهاية الربع الثالث من هذا العام.



واستعرض رئيس الصندوق د. عز الدين كناكريه مؤشرات الأداء المالي للصندوق والتي تُشير إلى نمو استثنائي في الموجودات لتصل إلى حوالي 18 مليار دينار كما هي في نهاية أيلول، وبنمو بحوالي 1.7 مليار دينار عن بداية العام الحالي.



وأضاف أن هذا النمو جاء نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل إلى حوالي 1.6 مليار دينار، مقارنة مع 664.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 133.5%، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 164 مليون دينار.

