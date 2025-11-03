الأمن العام يشتبه بحقيبة بمحيط مجلس الاعيان .. وكانت المفاجأة !

-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدفاع الهولندي
-
وزير المياه والري يستقبل سفيرة الجمهورية التشيكية لدى المملكة
-
الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش
-
هكذا بلغ سعر تنكة زيت الزيتون في الأردن
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف أمين عام وزارة التربية والتعليم
-
18 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بنمو استثنائي بلغ 1.7 مليار دينار منذ بداية العام
-
لأول مرة في الأردن.. عملية نوعية لاستخراج حصوة من الكلى باستخدام المنظار في مأدبا