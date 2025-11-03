رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدفاع الهولندي

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الاثنين، وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز والوفد المرافق.

وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الهولندية، وتوسيع مجالات الشراكة في مختلف المجالات وتبادل الخبرات العسكرية، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة وتعزيز القدرات الدفاعية لدى الجانبين.