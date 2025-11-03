الإثنين 2025-11-03 03:01 م
 

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدفاع الهولندي

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدفاع الهولندي
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدفاع الهولندي
 
الإثنين، 03-11-2025 02:00 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الاثنين، وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز والوفد المرافق.

اضافة اعلان


وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الهولندية، وتوسيع مجالات الشراكة في مختلف المجالات وتبادل الخبرات العسكرية، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة وتعزيز القدرات الدفاعية لدى الجانبين.


كما تناول اللقاء آخر المستجدات الإقليمية والدولية والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مؤكدين أهمية التنسيق المستمر لمواجهة التحديات المتصاعدة، وبما يعزز الأمن والاستقرار.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

6

طب وصحة الرهاب الليلي (الخوف من الظلام): متى يصبح مشكلة نفسية؟

نقود أردنية

شؤون برلمانية مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين

خ8خ8خ8

طب وصحة دراسة تكشف تأثيراً مفاجئاً للألبان كاملة الدسم على صحة الشرايين لدى الشباب

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدفاع الهولندي

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدفاع الهولندي

ف

فيديو منوع عامل يستعرض موهبته بالرسم على غبار زجاج السيارة😍!

تعبيرية

خاص بالوكيل حقيقة هطول الأمطار على المملكة نهاية الأسبوع

قوات الدعم السريع السودانية

عربي ودولي الصليب الأحمر عن تقارير القتل الجماعي بالسودان: التاريخ يعيد نفسه

ااا

فيديو منوع أب ينصدم من ردود ابنه عند تعليمه فنون الرد😂!



 
 





الأكثر مشاهدة