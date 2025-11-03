رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدفاع الهولندي

وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الهولندية، وتوسيع مجالات الشراكة في مختلف المجالات وتبادل الخبرات العسكرية، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة وتعزيز القدرات الدفاعية لدى الجانبين.
كما تناول اللقاء آخر المستجدات الإقليمية والدولية والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مؤكدين أهمية التنسيق المستمر لمواجهة التحديات المتصاعدة، وبما يعزز الأمن والاستقرار.
