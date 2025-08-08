العيسوي يعزي عشيرتي الصرايرة والمومني

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، في مدينة الزرقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
