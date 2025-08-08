العيسوي يعزي عشيرتي الصرايرة والمومني

04:24 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرتي الصرايرة والمومني بوفاة المرحومة فاطمة المومني، والدة العميد المتقاعد عامر الصرايرة وشقيقة اللواء المتقاعد عبدالله المومني. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، في مدينة الزرقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.



