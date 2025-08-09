السبت 2025-08-09 04:56 م
 

39 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

أرشيفية
 
السبت، 09-08-2025 03:22 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، استشهاد 39 فلسطينيا وإصابة 491 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب القصف المستمر وخطورة الأوضاع الميدانية.


وبحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة العدوان على غزة، منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 61369 شهيدا و152850 مصابا، في ظل أوضاع إنسانية متفاقمة ونقص حاد في الخدمات الطبية والإغاثية.

 
 
