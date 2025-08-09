39 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، استشهاد 39 فلسطينيا وإصابة 491 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب القصف المستمر وخطورة الأوضاع الميدانية.