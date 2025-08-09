39 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب القصف المستمر وخطورة الأوضاع الميدانية.
وبحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة العدوان على غزة، منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 61369 شهيدا و152850 مصابا، في ظل أوضاع إنسانية متفاقمة ونقص حاد في الخدمات الطبية والإغاثية.
أخبار متعلقة
