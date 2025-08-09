3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس

وكانت الشركة اعلنت امس الجمعة عن جاهزيتها للتعامل مع موجة الحر التي تسود المملكة.
وقال مديرها العام الدكتور سفيان البطاينة في بيان، إن الشركة وضمن خطط محددة ترفع جاهزيتها لمواجهة الأحمال الكهربائية خلال موجة الحر، مشيرا الى أنه في مثل هذه الحالات تنفذ الشركة الخطط التشغيلية الملائمة وتتابع محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال الموجة.
وأشار إلى أن النظام الكهربائي في المملكة سواء في شبكة النقل أو التوليد رفع جاهزيته لمواجهة الطلب على الكهرباء، لافتا إلى أن الشركة استكملت برامج الصيانة الدورية والوقائية تدعمها استطاعة توليدية كافية لاستيعاب الأحمال الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.
