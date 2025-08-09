السبت 2025-08-09 08:41 م
 

3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس

3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس
3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس
 
السبت، 09-08-2025 08:04 م
الوكيل الإخباري- بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل أمس الجمعة 3900 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.اضافة اعلان


وكانت الشركة اعلنت امس الجمعة عن جاهزيتها للتعامل مع موجة الحر التي تسود المملكة.

وقال مديرها العام الدكتور سفيان البطاينة في بيان، إن الشركة وضمن خطط محددة ترفع جاهزيتها لمواجهة الأحمال الكهربائية خلال موجة الحر، مشيرا الى أنه في مثل هذه الحالات تنفذ الشركة الخطط التشغيلية الملائمة وتتابع محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال الموجة.

وأشار إلى أن النظام الكهربائي في المملكة سواء في شبكة النقل أو التوليد رفع جاهزيته لمواجهة الطلب على الكهرباء، لافتا إلى أن الشركة استكملت برامج الصيانة الدورية والوقائية تدعمها استطاعة توليدية كافية لاستيعاب الأحمال الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

روسيا: احتلال غزة سيفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع

عربي ودولي روسيا: احتلال غزة سيفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع

مجلس نقابة الصحفيين يناقش مسودة تعليمات قبول العضوية

أخبار محلية مجلس نقابة الصحفيين يناقش مسودة تعليمات قبول العضوية

3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس

أخبار محلية 3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس

مجلس التعليم العالي يفتح باب الترشح لرئاسة جامعتي اليرموك والطفيلة التقنية

أخبار محلية مجلس التعليم العالي يفتح باب الترشح لرئاسة جامعتي اليرموك والطفيلة التقنية

وحدة تنسيق القبول الموحد

أخبار محلية وحدة تنسيق القبول الموحد تُحدث موقعها الإلكتروني استعداداً للدورة الصيفية 2025-2026

لقطة من المقطع

خاص بالوكيل فيديو - مجموعة من الكلاب تلاحق طفلاً في عين الباشا .. وغياب واضح للبلدية ودورها

لقطة من المقطع

أخبار محلية فيديو .. اندلاع حريق في أسلاك الكهرباء بمنطقة الغويرية نتيجة الحر الشديد

الجزائر .. يوم حزين في ولاية مستغانم

عربي ودولي الجزائر .. يوم حزين في ولاية مستغانم



 
 





الأكثر مشاهدة