طرح مسودة استراتيجية التحول الرقمي للاستشارة العامة

وقالت الوزارة في بيان، إن طرح المسودة للاستشارة يهدف إلى إثراء محتواها من خلال الملاحظات والاقتراحات، انطلاقًا من مبدأ الشفافية وتعزيزًا لمبدأ المشاركة والتشاور مع الشركاء وأصحاب العلاقة.
وأضافت أنه يمكن الاطلاع على مسودة الاستراتيجية عبر الرابط الإلكتروني (https://lnk.jo/3yeog)، وتزويد الوزارة بالملاحظات من خلال بوابة "تواصَل" الإلكترونية للمشاركة، بموعد أقصاه الساعة الثالثة والنصف ظهرًا من يوم 6 أيلول المقبل.
وبينت الوزارة أنها أعدت مسودة الاستراتيجية بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والبنك المركزي، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والمركز الوطني للأمن السيبراني، ووحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، وممثلين من القطاع الخاص.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس نقابة الصحفيين يناقش مسودة تعليمات قبول العضوية
-
3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس
-
مجلس التعليم العالي يفتح باب الترشح لرئاسة جامعتي اليرموك والطفيلة التقنية
-
وحدة تنسيق القبول الموحد تُحدث موقعها الإلكتروني استعداداً للدورة الصيفية 2025-2026
-
فيديو .. اندلاع حريق في أسلاك الكهرباء بمنطقة الغويرية نتيجة الحر الشديد
-
جمعيات مخيم الشهيد عزمي المفتي بإربد تحتفل بالأعياد الوطنية
-
"الأشغال" تنهي تعبيد طريق النقب - دبة حانوت
-
غبار كثيف في الأزرق يهبط بالرؤية إلى 50 متراً .. والدوريات الخارجية تحذر