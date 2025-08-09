طرح مسودة استراتيجية التحول الرقمي للاستشارة العامة

السبت 2025-08-09 08:41 م
 

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم السبت، عن طرح مسودة الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي وخطتها التنفيذية 2026–2028 للاستشارة العامة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان، إن طرح المسودة للاستشارة يهدف إلى إثراء محتواها من خلال الملاحظات والاقتراحات، انطلاقًا من مبدأ الشفافية وتعزيزًا لمبدأ المشاركة والتشاور مع الشركاء وأصحاب العلاقة.

وأضافت أنه يمكن الاطلاع على مسودة الاستراتيجية عبر الرابط الإلكتروني (https://lnk.jo/3yeog)، وتزويد الوزارة بالملاحظات من خلال بوابة "تواصَل" الإلكترونية للمشاركة، بموعد أقصاه الساعة الثالثة والنصف ظهرًا من يوم 6 أيلول المقبل.

وبينت الوزارة أنها أعدت مسودة الاستراتيجية بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والبنك المركزي، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والمركز الوطني للأمن السيبراني، ووحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، وممثلين من القطاع الخاص.
 
 
