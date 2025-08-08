مديرية الأمن العام تصدر إرشادات وقائية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة

واختتمت مديرية الأمن العام دعوتها للمواطنين بعدم التردد في الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة.
