مديرية الأمن العام تصدر إرشادات وقائية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة

الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى اتباع جملة من الإرشادات الوقائية للحفاظ على سلامتهم في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، خاصة في المناطق الصحراوية والأغوار.

وأكدت المديرية ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصًا في أوقات الذروة، والحفاظ على شرب كميات مناسبة من السوائل والماء، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة. كما أوصت بـ ارتداء أغطية الرأس الواقية وأخذ قسط من الراحة عند ساعات الظهيرة، وخاصة للأشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس.

وشددت على أهمية مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب تحت الشمس لفترات طويلة، وعدم تركهم أو الحيوانات داخل المركبات، إضافة إلى عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال فيها.

كما حذرت المديرية من تحميل الأسلاك الكهربائية أكثر من طاقتها عند تشغيل المكيفات والمراوح، والابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة لتفادي خطر الحرائق والزواحف.