جمعيات مخيم الشهيد عزمي المفتي بإربد تحتفل بالأعياد الوطنية

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، أن الأردن يتعرض في الآونة الأخيرة لهجمات شرسة وحملات تضليل تستهدف مواقفه الثابتة ودوره الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، لا سيما فيما يتعلق بالمساعدات المقدمة للأهل في قطاع غزة. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال رعايته، اليوم السبت، احتفال الجمعيات الخيرية في مخيم الشهيد عزمي المفتي في إربد بمناسبة عيد الاستقلال، بحضور فعاليات رسمية وشعبية عبّرت عن الاعتزاز بالقيادة الهاشمية وتجديد العهد والولاء للوطن.



وشدّد خرفان على أن هذه المساعدات تنبع من التزام الأردن التاريخي والأخوي بالقضية الفلسطينية، وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم صمود الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، مؤكداً أن الأردن، رغم التحديات الاقتصادية والضغوط الإقليمية، سيواصل أداء واجبه الإنساني والوطني تجاه الأشقاء في فلسطين.



وأشار إلى أن حملات التشويه لن تثني الأردن عن مواقفه الراسخة، وأن أبناء المخيمات يثمّنون دور المملكة في إسناد أهل غزة ودعمهم بكل السبل.



من جانبه، أكد رئيس لجنة خدمات مخيم الشهيد عزمي المفتي، شاهر الزامل، أن مكارم جلالة الملك تجاه أبناء المخيم تشمل القطاعات الخدمية والتنموية كافة، وأن المؤسسات المحلية تعمل باستمرار على تنفيذ هذه الرؤى الملكية عبر مشاريع ميدانية تستهدف تحسين الواقع المعيشي للسكان.



بدورهما، دعا رئيس مجلس إدارة نادي الكرمل، محمود الطيطي، ورئيس جمعية الزهور، خالد عوض، باسم الجمعيات الخيرية في لواء بني عبيد، إلى تضافر الجهود المجتمعية لتعزيز روح الانتماء والولاء، ودعم المبادرات الوطنية التي تخدم أبناء المخيم.



وأشاد مدير تنمية لواء بني عبيد، عبد الرزاق الشنيك، بدور الجمعيات الخيرية في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الانتماء، مشيراً إلى إسهامها في دعم القضايا الوطنية والمبادرات الإنسانية، وفي مقدمتها مساندة الأشقاء في فلسطين.



واختُتم الحفل بفقرات فنية وأناشيد وطنية عبّرت عن الاعتزاز بعيد الاستقلال وتجديد العهد على مواصلة العمل لخدمة الوطن والمجتمع.