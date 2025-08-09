مجلس التعليم العالي يفتح باب الترشح لرئاسة جامعتي اليرموك والطفيلة التقنية

أن يكون أردني الجنسية.
أشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس.
ألا يكون عضواً في مجلس التعليم العالي.
على من يرغب بالترشح لشغل منصب رئيس جامعة اليرموك تعبئة (النموذج الموحد للبيانات الأساسية للمرشحين الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة)، ويرسل النموذج الموحد والسيرة الذاتية للمرشح لأمانة سر مجلس التعليم العالي إلكترونياً فقط على البريد الإلكتروني
([email protected]).
وعلى من يرغب بالترشح لشغل منصب رئيس جامعة الطفيلة التقنية تعبئة (النموذج الموحد للبيانات الأساسية للمرشحين الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة)، ويرسل النموذج الموحد والسيرة الذاتية للمرشح لأمانة سر مجلس التعليم العالي إلكترونياً فقط على البريد الإلكتروني
([email protected]).
كما قرر مجلس التعليم العالي اعتماد آلية تعيين رئيس الجامعة وفقاً لما يلي:
أولاً: تعيين لجنة الاختيار والإعلان عن الشاغر
يشكل مجلس التعليم العالي لجنة اختيار رئيس الجامعة من ثلاثة أعضاء على أن يكون أحد الأعضاء من مجلس أمناء الجامعة المعنية، ويتم طرح إعلان الشاغر لمدة أسبوع على موقع وزارة التعليم العالي وموقع الجامعة المعنية.
ثانياً: دراسة الطلبات المقدمة من المرشحين (خمسة أيام عمل بعد استلام الطلبات)
تقوم اللجنة بدراسة الطلبات لجميع المتقدمين حيث يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة وبشكل منفرد بتصنيف المتقدمين إلى (قوي أو ضعيف أو خاضع للمناقشة).
تجتمع اللجنة لاختيار أفضل خمسة عشر متقدماً ويقوم رئيس اللجنة بإبلاغ المتقدمين الذين لم يجتازوا هذه الخطوة عبر البريد الإلكتروني.
ثالثاً: إعلام المرشحين المنتقلين للمرحلة التالية (خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغهم بالبريد الإلكتروني)
تقوم اللجنة بإبلاغ المرشحين المنتقلين للمرحلة الثالثة ويطلب منهم إعداد فيديو قصير (مدته 3 دقائق) خلال خمسة أيام يشرح فيه توجهه في إدارة الجامعة خلال السنوات الأربع القادمة.
رابعاً: مراجعة فيديوهات المرشحين (خمسة أيام عمل)
يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة بمراجعة الفيديوهات منفرداً قبل اجتماع اللجنة.
يصنف أعضاء اللجنة فرادى الفيديوهات المقدمة إلى قوي أو ضعيف أو قيد النظر.
تجتمع اللجنة للتشاور والبت في الطلبات التي تتطلب مزيداً من النقاش لتحديد ما إذا كانت ستقبل ثم تقوم اللجنة بالاتفاق على القائمة النهائية (5 مرشحين على الأكثر).
خامساً: المرحلة النهائية (عشرة أيام عمل)
يُمنح المرشحون المختارون أسبوعاً للتحضير للمرحلة النهائية حيث يحتاج المرشح لهذه الفترة لإعداد نفسه لسيناريو محاكاة الرئيس، وللتحضير للتمرين المالي.
وتتم الخطوة الخامسة على جزئين:
الجزء الأول يتضمن المقابلات مع شركاء الجامعة من أصحاب العلاقة (Stake holders) وتهدف لإعطاء المرشح الفرصة لمعرفة المزيد عن الجامعة ومساعدته في الاستعداد للجزء الثاني.
الجزء الثاني: يتضمن عرضاً تقديمياً للارتباطات الخارجية للجامعة كما يراها المرشح وتهدف إلى قياس معرفته في الإدارة المالية والارتباطات الخارجية بالإضافة إلى صفاته القيادية، كما يتضمن سيناريو محاكاة الرئيس، والتمرين المالي، والمقابلة النهائية.
سادساً: المقابلة النهائية (يوم عمل)
يوزع رئيس اللجنة أسئلة المقابلة المعدة مسبقاً ونموذج التقييم على أعضاء اللجنة، ويقوم كل عضو في اللجنة بتعبئة النموذج قبل الدخول في مناقشة مع الآخرين، بما يشمل السيرة الذاتية ورسالة التغطية التي قدمها المرشح، والتغذية الراجعة عن كل مرشح من التمارين السابقة.
التوصية: (يوم عمل)
تعد اللجنة التقرير النهائي متضمناً التوصية بتعيين رئيس الجامعة وترفعه إلى مجلس التعليم العالي، ويطلب من المرشحين الذين وصلوا للمرحلة النهائية تقديم رسائل توصية من الجامعة/الجامعات التي عملوا بها، أو من مراجع أخرى إذا تعذر ذلك.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس نقابة الصحفيين يناقش مسودة تعليمات قبول العضوية
-
3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس
-
وحدة تنسيق القبول الموحد تُحدث موقعها الإلكتروني استعداداً للدورة الصيفية 2025-2026
-
فيديو .. اندلاع حريق في أسلاك الكهرباء بمنطقة الغويرية نتيجة الحر الشديد
-
جمعيات مخيم الشهيد عزمي المفتي بإربد تحتفل بالأعياد الوطنية
-
"الأشغال" تنهي تعبيد طريق النقب - دبة حانوت
-
طرح مسودة استراتيجية التحول الرقمي للاستشارة العامة
-
غبار كثيف في الأزرق يهبط بالرؤية إلى 50 متراً .. والدوريات الخارجية تحذر