فيديو .. اندلاع حريق في أسلاك الكهرباء بمنطقة الغويرية نتيجة الحر الشديد

وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه المملكة موجة حر شديدة، ما يستدعي من المواطنين أخذ الحيطة والحذر، خصوصاً في التعامل مع مصادر الكهرباء لتجنب أي حوادث مشابهة.
الزرقاء || اندلاع حريق في أسلاك الكهرباء بمنطقة الغويرية نتيجة شدة الحر#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/5QsZjHGOb9— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 9, 2025
