فيديو .. اندلاع حريق في أسلاك الكهرباء بمنطقة الغويرية نتيجة الحر الشديد

لقطة من المقطع
لقطة من المقطع
 
السبت، 09-08-2025 06:54 م
الوكيل الإخباري-   وثق مقطع فيديو، اليوم السبت، اشتعال النيران في أسلاك الكهرباء بمنطقة الغويرية في محافظة الزرقاء، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.


وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه المملكة موجة حر شديدة، ما يستدعي من المواطنين أخذ الحيطة والحذر، خصوصاً في التعامل مع مصادر الكهرباء لتجنب أي حوادث مشابهة.
 
 
