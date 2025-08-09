السبت 2025-08-09 08:41 م
 

"الأشغال" تنهي تعبيد طريق النقب - دبة حانوت

"الأشغال" تنهي تعبيد طريق النقب - دبة حانوت خلال ثُلث مدة العطاء
"الأشغال" تنهي تعبيد طريق النقب - دبة حانوت خلال ثُلث مدة العطاء
 
السبت، 09-08-2025 06:16 م
الوكيل الإخباري- أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، مشروع إضافة طبقة إسفلتية سطحية جديدة على الطريق الصحراوي، بدءًا من رأس النقب وحتى دبة حانوت، للاتجاه المغادر من العقبة إلى عمان، خلال ثلث المدة المقررة لتنفيذ أعمال العطاء.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، إن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة الطريق لتحمل الحمولات المحورية من خلال إضافة طبقة إسفلتية سطحية بمواصفات فنية خاصة ومطابقة للمواصفات العالمية.

ويبلغ طول منطقة العمل 8.6 كيلومترات، وناهزت تكلفة المشروع الإجمالية 1.15 مليون دينار، ويشمل تنفيذ طبقة إسفلتية محسنة بمادة البوليمر وفق المواصفات العالمية، وتركيب علامات مرورية جديدة ودهانات أرضية، وتأمين متطلبات السلامة المرورية، بالإضافة إلى صيانة إنارة الطريق وحمايات اللوحات ومحطات الإنارة.

وجاء هذا المشروع ضمن سلسلة مشاريع صيانة دورية تنفذها الوزارة على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، وعلى الطريق الصحراوي خاصة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

روسيا: احتلال غزة سيفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع

عربي ودولي روسيا: احتلال غزة سيفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع

مجلس نقابة الصحفيين يناقش مسودة تعليمات قبول العضوية

أخبار محلية مجلس نقابة الصحفيين يناقش مسودة تعليمات قبول العضوية

3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس

أخبار محلية 3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس

مجلس التعليم العالي يفتح باب الترشح لرئاسة جامعتي اليرموك والطفيلة التقنية

أخبار محلية مجلس التعليم العالي يفتح باب الترشح لرئاسة جامعتي اليرموك والطفيلة التقنية

وحدة تنسيق القبول الموحد

أخبار محلية وحدة تنسيق القبول الموحد تُحدث موقعها الإلكتروني استعداداً للدورة الصيفية 2025-2026

لقطة من المقطع

خاص بالوكيل فيديو - مجموعة من الكلاب تلاحق طفلاً في عين الباشا .. وغياب واضح للبلدية ودورها

لقطة من المقطع

أخبار محلية فيديو .. اندلاع حريق في أسلاك الكهرباء بمنطقة الغويرية نتيجة الحر الشديد

الجزائر .. يوم حزين في ولاية مستغانم

عربي ودولي الجزائر .. يوم حزين في ولاية مستغانم



 
 





الأكثر مشاهدة