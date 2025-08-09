"الأشغال" تنهي تعبيد طريق النقب - دبة حانوت

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، إن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة الطريق لتحمل الحمولات المحورية من خلال إضافة طبقة إسفلتية سطحية بمواصفات فنية خاصة ومطابقة للمواصفات العالمية.
ويبلغ طول منطقة العمل 8.6 كيلومترات، وناهزت تكلفة المشروع الإجمالية 1.15 مليون دينار، ويشمل تنفيذ طبقة إسفلتية محسنة بمادة البوليمر وفق المواصفات العالمية، وتركيب علامات مرورية جديدة ودهانات أرضية، وتأمين متطلبات السلامة المرورية، بالإضافة إلى صيانة إنارة الطريق وحمايات اللوحات ومحطات الإنارة.
وجاء هذا المشروع ضمن سلسلة مشاريع صيانة دورية تنفذها الوزارة على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، وعلى الطريق الصحراوي خاصة.
