مجلس نقابة الصحفيين يناقش مسودة تعليمات قبول العضوية

وأطلع نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، أعضاء المجلس على مخرجات لقائه بالنائب العام لعمان الدكتور حسن العبداللات، مثمنًا تعاونه في إحالة منتحلي صفة الصحفي والإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي إلى القضاء، ومؤكدًا أهمية هذا التعاون في حماية المهنة ووقف الاعتداء عليها.
كما أطلع المومني المجلس على مخرجات لقائه بمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، حيث تم بحث سبل التعاون بما يخدم المؤسسات الإعلامية وأعضاء النقابة.
ووافق المجلس على إدراج تهاني روحي، وفرح النوباني، في سجل المؤازرين، وتحويل أوراقهما إلى لجنة العضوية لاستكمال إجراءات الموافقة.
