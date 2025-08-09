السبت 2025-08-09 08:42 م
 

مجلس نقابة الصحفيين يناقش مسودة تعليمات قبول العضوية

مجلس نقابة الصحفيين يناقش مسودة تعليمات قبول العضوية
مجلس نقابة الصحفيين يناقش مسودة تعليمات قبول العضوية
 
السبت، 09-08-2025 08:16 م
الوكيل الإخباري- ناقش مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين اليوم السبت، مسودة تعليمات قبول العضوية بما يتوافق مع المستجدات، مكلفا المستشار القانوني بإجراء بعض التعديلات عليها.اضافة اعلان


وأطلع نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، أعضاء المجلس على مخرجات لقائه بالنائب العام لعمان الدكتور حسن العبداللات، مثمنًا تعاونه في إحالة منتحلي صفة الصحفي والإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي إلى القضاء، ومؤكدًا أهمية هذا التعاون في حماية المهنة ووقف الاعتداء عليها.

كما أطلع المومني المجلس على مخرجات لقائه بمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، حيث تم بحث سبل التعاون بما يخدم المؤسسات الإعلامية وأعضاء النقابة.

ووافق المجلس على إدراج تهاني روحي، وفرح النوباني، في سجل المؤازرين، وتحويل أوراقهما إلى لجنة العضوية لاستكمال إجراءات الموافقة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

روسيا: احتلال غزة سيفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع

عربي ودولي روسيا: احتلال غزة سيفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع

مجلس نقابة الصحفيين يناقش مسودة تعليمات قبول العضوية

أخبار محلية مجلس نقابة الصحفيين يناقش مسودة تعليمات قبول العضوية

3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس

أخبار محلية 3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس

مجلس التعليم العالي يفتح باب الترشح لرئاسة جامعتي اليرموك والطفيلة التقنية

أخبار محلية مجلس التعليم العالي يفتح باب الترشح لرئاسة جامعتي اليرموك والطفيلة التقنية

وحدة تنسيق القبول الموحد

أخبار محلية وحدة تنسيق القبول الموحد تُحدث موقعها الإلكتروني استعداداً للدورة الصيفية 2025-2026

لقطة من المقطع

خاص بالوكيل فيديو - مجموعة من الكلاب تلاحق طفلاً في عين الباشا .. وغياب واضح للبلدية ودورها

لقطة من المقطع

أخبار محلية فيديو .. اندلاع حريق في أسلاك الكهرباء بمنطقة الغويرية نتيجة الحر الشديد

الجزائر .. يوم حزين في ولاية مستغانم

عربي ودولي الجزائر .. يوم حزين في ولاية مستغانم



 
 





الأكثر مشاهدة