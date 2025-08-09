الجزائر .. يوم حزين في ولاية مستغانم

وقالت المديرية العامة للحماية المدنية في بيان إن فرق الغطس هرعت إلى عين المكان فور تلقي بلاغ عن الواقعة، وتمكنت من انتشال جثث الضحايا الثلاثة.
وأضافت أن أعمارهم تتراوح بين 14 و18 و63 سنة، ما يعكس تنوعا مؤلما في الفئات العمرية للضحايا.
وأفادت بأن تم نقل الجثث إلى مصلحة حفظ الموتى بالمستشفى، بينما باشرت المصالح الأمنية المختصة فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات الحادث، لتحديد تفاصيل المأساة وكيفية وقوعها.
وجددت الحماية المدنية تحذيراتها للمصطافين بضرورة الالتزام الصارم بتعليمات السلامة وتجنب السباحة في الشواطئ غير المحروسة أو المصنفة كمناطق ممنوعة حفاظا على الأرواح.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
روسيا: احتلال غزة سيفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع
-
إسبانيا .. مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة
-
الهند: أسقطنا 6 طائرات عسكرية باكستانية بينها 5 مقاتلات في اشتباكات مايو
-
استشهاد عناصر من الجيش اللبناني إثر انفجار ذخائر جنوب لبنان
-
الجيش اللبناني يحذر من المساس بالسلم الأهلي
-
ترامب: 15 آب سألتقي مع بوتين في ألاسكا
-
ترامب: اتفاق بين روسيا وأوكرانيا سيشمل "تبادل أراض"
-
وزير الطاقة السوري يبشر السوريين بساعات من الكهرباء لم يعهدوها من عشرات السنين