"الغذاء والدواء" تعقد ورشة حول أنظمة إدارة الجودة

الوكيل الإخباري- عقدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ورشة العمل الثانية حول أنظمة إدارة الجودة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في إطار الزيارة الثانية للبعثة الفنية للمنظمة.





وتهدف الورشة إلى دعم نظام إدارة الجودة في المؤسسة، وتعزيز قدرات كوادرها في مجال تطبيق الإرشادات المحدثة لنظام إدارة الجودة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، استمرارًا للتعاون المشترك بين الجانبين.



وخلال الافتتاح، عرضت مدير عام المؤسسة الدكتورة رنا عبيدات أبرز ما حققته المؤسسة من تقدم في عدد من الوظائف التنظيمية، ضمن خطة التطوير المؤسسي، بما في ذلك تعزيز إدارة الموارد البشرية، والتحول الرقمي، وتكامل الأنظمة، وتحديث القوانين والتشريعات، وبما ينسجم مع توصيات المنظمة وأفضل الممارسات التنظيمية العالمية.



وأكدت عبيدات مضيّ المؤسسة في تطوير مختلف وظائف إدارة الممارسات الجيدة للأدوية (GBT)، ومواصلة نهج العمل المكثف لتحقيق مستوى نضج متقدم بناءً على برنامج منظمة الصحة العالمية الخاص بتقوية الأنظمة التنظيمية والرقابية الوطنية، وبما يتماشى مع الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي.



ولفتت إلى الإنجاز الذي حققه الأردن بحصول المؤسسة على عضوية (PIC/S) ما يعكس الالتزام بالتميز في الرقابة التنظيمية وأنظمة التفتيش الدوائي، ويجسّد مهنية كوادرها وقوة شراكاتها الاستراتيجية.



وثمنت عبيدات التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز النظام التنظيمي والرقابي الوطني للأدوية والمطاعيم، والدعم الفني الموصول للوصول إلى مستوى نضج متقدم.



من جهته، قال القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتور الحسين اخنيف، إن برنامج منظمة الصحة العالمية لتقييم الأنظمة الوطنية التنظيمية والرقابية للأدوية والمطاعيم ليس مجرد خيار، بل أصبح ضرورة ومحركًا استراتيجيًا لضمان توفير الأدوية عالية الجودة والفعالية والآمنة، ولدوره في دفع عجلة رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تعزيز قطاع الصناعة الدوائية وصولًا إلى أعلى معايير الجودة.



وأشار اخنيف إلى التزام المنظمة بدعم المؤسسة في تحقيق أهدافها وبلوغ مستوى النضج المتوقع، لافتًا إلى أن تطوير نظام قوي لإدارة الجودة خطوة حاسمة لاعتماد معايير تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية التي تقدمها المنظمة، ما يتيح تقييمًا قائمًا على الأدلة، ويعزّز ثقافة التعلم والتحسين التنظيمي المستمر.



وشملت الورشة التي تستمر 5 أيام عرضًا تفصيليًا حول منجزات المؤسسة في عدد من الوظائف التنظيمية قدمتها مساعدة المدير العام للشؤون الإدارية الدكتورة مها الجغبير.

