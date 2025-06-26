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الفارسة إيليا إرشيد .. أصغر أردنية تتأهل للمشاركة في سباقات القدرة والتحمل الدولية

الفارسة الأردنية إيليا إرشيد
الفارسة الأردنية إيليا إرشيد
 
الخميس، 26-06-2025 03:10 م
الوكيل الإخباري-في إنجاز نوعي يُضاف إلى سجل الرياضة الأردنية، استطاعت الفارسة الأردنية إيليا إرشيد أن تحجز مكانها كأول وأصغر فارسة في المملكة تتأهل للمشاركة في سباقات القدرة والتحمل الدولية، بعد سلسلة تأهلات متتالية في سباقات (40 كم - 40 كم - 80 كم - 40 كم)، ضمن مشاركاتها الرسمية في عام 2024.اضافة اعلان


بدأت إيليا رحلتها في عالم الفروسية بشغف استثنائي وإصرار لا يعرف التراجع، حيث كرّست نفسها لإتقان فنون ركوب الخيل منذ خطواتها الأولى، لتتحول الهواية إلى مسيرة مدروسة قائمة على الالتزام والتدريب والتميز.

ولم تكتفِ بممارسة الفروسية التقليدية، بل خاضت تحديات سباقات القدرة والتحمل، التي تتطلب مهارات بدنية ونفسية عالية من الفارس والحصان على حد سواء. وقد كانت انطلاقتها في هذا المجال على صهوة جوادها المميز ريان، الذي شكّل رفيق دربها في مسارات التحمل الطويلة.

تقدّم إيليا إرشيد نموذجًا مُلهِمًا لجيل جديد من الفارسات الطموحات في الأردن والمنطقة، إذ أثبتت أن الإنجاز لا يرتبط بالعمر بقدر ما يرتبط بالعزيمة والعمل الجاد، لتصبح أيقونة للتميّز النسائي في رياضة تتطلب دقة عالية وتحمّلًا استثنائيًا.

"بدايتها كانت إنجازات، ونهايتها؟ لا نهاية".. هكذا توصف رحلتها التي لم تتوقف عند حدّ التأهل، بل تمضي بثبات نحو آفاق دولية أوسع، وهي تحمل شغفها على ظهر الخيل، وعينها على مراحل أعلى من المجد الرياضي.
 
gnews

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