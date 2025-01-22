"الفاو" توقع اتفاقيات لتقديم منح لـ106 مستفيدين في مادبا وذيبان

الوكيل الإخباري- وقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" اليوم الأربعاء، اتفاقيات لتقديم منح لـ106 مستفيدين في مادبا وذيبان، بقيمة 230 ألف دينار، لإقامة مشاريع زراعات محمية وتصنيع غذائي ومطابخ إنتاجية، برعاية وإشراف وزارة الزراعة.

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