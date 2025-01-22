"الفاو" توقع اتفاقيات لتقديم منح لـ106 مستفيدين في مادبا وذيبان

وقال مساعد أمين عام الوزارة للمشاريع الدكتور خالد الحيصة، بحضور ضابط ارتباط الحكومة لدى "الفاو" المهندس طلال الفايز، إن المشاريع تأتي ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية ورؤية التحديث الاقتصادي للحكومة التي تسهم في دعم الأسر الريفية وتحسين مستواها ورفع مستويات الأمن الغذائي، بالتعاون مع الشركاء والداعمين، وفي مقدمتهم "الفاو".
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