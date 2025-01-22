 
الأربعاء 2025-01-22 05:55 م
 

"الفاو" توقع اتفاقيات لتقديم منح لـ106 مستفيدين في مادبا وذيبان

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
الأربعاء، 22-01-2025 04:50 م

الوكيل الإخباري-    وقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" اليوم الأربعاء، اتفاقيات لتقديم منح لـ106 مستفيدين في مادبا وذيبان، بقيمة 230 ألف دينار، لإقامة مشاريع زراعات محمية وتصنيع غذائي ومطابخ إنتاجية، برعاية وإشراف وزارة الزراعة.

اضافة اعلان


وقال مساعد أمين عام الوزارة للمشاريع الدكتور خالد الحيصة، بحضور ضابط ارتباط الحكومة لدى "الفاو" المهندس طلال الفايز، إن المشاريع تأتي ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية ورؤية التحديث الاقتصادي للحكومة التي تسهم في دعم الأسر الريفية وتحسين مستواها ورفع مستويات الأمن الغذائي، بالتعاون مع الشركاء والداعمين، وفي مقدمتهم "الفاو".

 
gnews

أحدث الأخبار

713 مريضا استفاد من اليوم الطبي المجاني في مادبا

أخبار محلية مستشفى المقاصد: 713 مريضا استفاد من اليوم الطبي المجاني في مادبا

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

أخبار محلية سلطة إقليم البترا تشارك بمعرض سياحي في مدريد

وزارة الزراعة

أخبار محلية "زراعة بني كنانة" تعلن بدء استقبال طلبات شهادات المنشأ

جائزة الحسن للشباب

أخبار محلية "الحسن للشباب" تعقد دورة تدريبية لقادة الجائزة

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة

أخبار محلية وزير التربية يبحث مع نظيره السنغافوري سبل تعزيز التعاون

وزارة الزراعة

أخبار محلية "الفاو" توقع اتفاقيات لتقديم منح لـ106 مستفيدين في مادبا وذيبان

العاصمة عمان

أخبار محلية "تنشيط السياحة" تحصل على جائزة ضمن جوائز "لاكجري تايمز"

الطفيلة

أخبار محلية مجلس محافظة الطفيلة يؤكد أهمية العمل التنموي والتطوعي



 




الأكثر مشاهدة