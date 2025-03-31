الكرك: المواطنون يستقبلون عيد الفطر السعيد وسط أجواء من الفرحِ والسرور

الوكيل الإخباري- استقبل المواطنون في محافظة الكرك اليوم الاثنين، أول أيام عيد الفطر السعيد، بأداءِ الصلاة، وممارسةِ طقوسِ العيدِ المتوارثةِ عن الآباءِ والأجدادِ، وسطَ أجواءٍ منَ الفرحِ والسُرورِ.

اضافة اعلان



وأكدوا أن العيد مناسبة طيبة ينبغي للمسلم أن يستفيد منها ليرفع رصيده من الحسنات، وذلك بالحرص على الطاعات ومنها بر الوالدين، وصلة الأرحام، وزيارة الجيران، والأصدقاء ومساعدة الفقراء واليتامى ومشاركتهم بهجة العيد، إضافة إلى الصلح بين المتخاصمين من الناس مع بيان منزلة من يبدأ بالصلح ابتغاء مرضاة الله، فضلاً عن الإكثار من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم.



وقال إمام مسجد بلدة راكين الواقعة شمالي المحافظة الشيخ رامي العساسفة، إن العيد تتويج لشهر من الطاعة وفعل الخيرات، وفرصة يجب أن يستغلها كل مسلم لزيادة رصيد حسناته.



من جهته، أكد الستيني من قرية الجديدة الواقعة شمالي المحافظة المحامي فايز الذنيبات، أن طقوس العيد وعاداته الاجتماعية هي جزء من ذاكرة الأهالي التي تحتفظ بمآثر الآباء والأجداد، ذات النكهة الخاصة، فهو فرصة للتصالح وصفاء الأنفس، وزيادة الترابط المجتمعي والأسري.



ومن لواء الأغوار الجنوبية أشار الأكاديمي الدكتور عيسى الخطبا إلى أن سماعه لأصوات التكبيرات والتهليلات في الصباح الباكر أدخل الفرح والسرور إلى نفسه.



وقال نائب رئيس غرفة تجارة الكرك خالد الحباشنة، إن الأسواق تشهد حركة تسوق نشطة ابتهاجًا بقدوم عيد الفطر السعيد، لافتًا إلى أن القطاع التجاري وفر السلع ذات الجودة العالية والأسعار المقبولة لتكون في متناول أيدي مختلف أفراد المجتمع حسب دخولهم الاقتصادية، لتمكينهم من تلبية احتياجات أسرهم.



وفي لسياق متصل، أكد رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة، أن البلدية ستواصل أعمال النظافة خلال عطلة العيد وفق نظام المناوبات للحفاظ على البيئة والصحة العامة.



وأضاف أن هناك تنسيقاً مكثفاً بين الجهات المعنية لضمان رقابة فعالة على الأسواق والمحال التجارية، داعيا المواطنين إلى التواصل مع القسم الصحي في البلدية في حال ظهور أي مخالفة في جودة المواد الغذائية والتموينية والحلويات في الأسواق.