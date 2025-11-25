الثلاثاء 2025-11-25 07:22 م
 

المعونة الوطنية: تأهيل 550 أسرة لسوق العمل

الثلاثاء، 25-11-2025 06:59 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت مدير عام صندوق المعونة الوطنية، ختام الشنيكات، تخريج 550 أسرة إضافية من برامج الانتفاع بعد التحاق أفرادها بسوق العمل، ليصبح إجمالي الأسر الخارجة من برامج الانتفاع منذ انطلاق برنامج التشغيل الوطني 1194 أسرة.

ووفق بيان للصندوق اليوم الثلاثاء، قالت شنيكات إن 1273 منتفعا ما يزالون يتلقون المعونة رغم التحاقهم بالعمل، ضمن فترة السماح التي يمنحها الصندوق للتأكد من استقرار أوضاعهم المعيشية، من خلال فرص التشغيل المتاحة لهم عبر برنامج التشغيل الوطني.

وأضافت، إن برنامج التمكين الاقتصادي؛ والذي يشكل أحد أبرز محاور عمله الاستراتيجية يواصل تحقيق أثر ملموس في تحسين المستوى المعيشي للأسر المنتفعة.

وأشارت إلى أن هذه البيانات اعتمدت على المعلومات المستخرجة من منصة "سجل"، وتتبعها من خلال اشتراكات الضمان الاجتماعي للملتحقين بسوق العمل والتي أظهرت أن المستمرين في فرص العمل لأكثر من عام توزعوا بين 1296 من الذكور و1171 من الإناث، الأمر الذي يعكس أثر البرنامج في توفير فرص عمل مستدامة ويساهم في رفع المستوى المعيشي للأسر المنتفعة.

وأكدت شنيكات، أهمية الشراكة مع وزارة العمل، وضرورة تكامل الجهود الوطنية، للدعم الاقتصادي لمنتفعي الصندوق لنقلهم من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على الذات.

 
 
وزارة البيئة: ترخيص 3 شركات لجمع وتخزين بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة



 
 





