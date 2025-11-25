المعونة الوطنية: تأهيل 550 أسرة لسوق العمل

الوكيل الإخباري- أعلنت مدير عام صندوق المعونة الوطنية، ختام الشنيكات، تخريج 550 أسرة إضافية من برامج الانتفاع بعد التحاق أفرادها بسوق العمل، ليصبح إجمالي الأسر الخارجة من برامج الانتفاع منذ انطلاق برنامج التشغيل الوطني 1194 أسرة.



ووفق بيان للصندوق اليوم الثلاثاء، قالت شنيكات إن 1273 منتفعا ما يزالون يتلقون المعونة رغم التحاقهم بالعمل، ضمن فترة السماح التي يمنحها الصندوق للتأكد من استقرار أوضاعهم المعيشية، من خلال فرص التشغيل المتاحة لهم عبر برنامج التشغيل الوطني.



وأضافت، إن برنامج التمكين الاقتصادي؛ والذي يشكل أحد أبرز محاور ع مله الاستراتيجية يواصل تحقيق أثر ملموس في تحسين المستوى المعيشي للأسر المنتفعة.



اضافة اعلان