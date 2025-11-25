المعونة الوطنية: تأهيل 550 أسرة لسوق العمل

ووفق بيان للصندوق اليوم الثلاثاء، قالت شنيكات إن 1273 منتفعا ما يزالون يتلقون المعونة رغم التحاقهم بالعمل، ضمن فترة السماح التي يمنحها الصندوق للتأكد من استقرار أوضاعهم المعيشية، من خلال فرص التشغيل المتاحة لهم عبر برنامج التشغيل الوطني.
وأضافت، إن برنامج التمكين الاقتصادي؛ والذي يشكل أحد أبرز محاور ع
وأكدت شنيكات، أهمية الشراكة مع وزارة العمل، وضرورة تكامل الجهود الوطنية، للدعم الاقتصادي لمنتفعي الصندوق لنقلهم من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على الذات.
