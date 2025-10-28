اللجنة السورية الأردنية للنقل البري تبحث آليات الارتقاء بحركة العبور

وقال بيان للوزارة، إن الاجتماعات تناولت آليات الارتقاء بمنظومة نقل الركاب والبضائع، ومعالجة التحديات التي تواجه حركة العبور بين الجانبين، إلى جانب بحث سبل تفعيل التعاون في مجال الخطوط الحديدية، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة النقل ودعم التبادل التجاري.
وأكد أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، الذي ترأس الوفد الأردني في الاجتماعات، أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاع النقل البري الذي يسهم بشكل مباشر في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بتسهيل حركة الشاحنات والمسافرين عبر الحدود وتطوير البنية التحتية الداعمة للنقل المشترك.
وتأتي الاجتماعات التي شارك فيها ممثلون عن وزارتي النقل في البلدين، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين لتعزيز التكامل في مجالات النقل المختلفة، وتحقيق مزيد من الانفتاح الاقتصادي وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الربط الإقليمي.
