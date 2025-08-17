اللواء الركن الحنيطي يستقبل وزير الدولة الأقدم السنغافوري

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد في مكتبه بالقيادة العامة، وزير الدولة الأقدم بوزارتي الدفاع والتنمية المستدامة والبيئة في سنغافورة، زكي محمد، والوفد المرافق له.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، أطر التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة الأردنية ووزارة الدفاع السنغافورية، وسبل تعزيز التنسيق في مختلف المجالات المشتركة التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لكلا الجيشين الصديقين.



كما تناول اللقاء سبل تنفيذ العمليات الإنسانية المشتركة التي تقودها القوات المسلحة الأردنية مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم المتضررين في قطاع غزة.



من جانبه، أشاد وزير الدولة الأقدم السنغافوري بالجهود الكبيرة التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيدًا بدور القوات المسلحة الأردنية الإنساني والإغاثي.