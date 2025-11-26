المخبز الأردني المتنقل في غزة ينتج حوالي 11 مليون رغيف خبز منذ بداية العام

وقال المطبخ المركزي العالمي إن المخبز المتنقل ينتج نحو 70 ألف رغيف خبز يوميا، ويعمل على مدار الساعة لتوفير احتياجات الأشقاء في مختلف مناطق غزة وضمان عدم انقطاع الإمدادات من مادة الخبز.
يشار إلى أن منظمة المطبخ المركزي العالمي، هي منظمة دولية غير حكومية توفر وجبات ومساعدات غذائية للمتضررين من الصراعات والكوارث حول العالم.
