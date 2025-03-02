المدن الصناعية: تنفيذ مشاريع حصاد مائي وخلايا شمسية في 7 مدن خلال الفترة المقبلة

وقال نائب المدير العام عدي عبيدات، إن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى التنويع في مصادر الطاقة وتوفير حلول الاستدامة البيئية في كل مدنها الصناعية، لخدمة الاستثمارات فيها والتخفيف من تكاليف الطاقة على المستثمرين، وتعزيز استخدام التوجهات الحديثة في توفير الطاقة البديلة وطرق استخدامها.
وبين خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة المجلس الأردني للأبنية الخضراء المهندس عبد الله بدير، أن التطور الكبير في مسيرة عمل المدن الصناعية الأردنية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة والمتمثل باستقطاب الاستثمارات الصناعية والتوسع بمشاريعها؛ جعل التحول لاستخدام مصادر الطاقة البديلة أمرا بالغ الأهمية، إذ أن المدن الصناعية الأردنية ستشهد خلال الفترة المقبلة تحولا نحو الطرق الحديثة في مجال الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر وتبني ممارسات عالمية لتوليد الطاقة والحفاظ على مصادر الطاقة والمياه.
بدوره، أشاد بدير، بالتجربة الأردنية المتميزة في مجال المدن الصناعية، وحجم التطور الهائل الذي شهدته في مختلف المجالات، لا سيما التحولات الحديثة في مجال استخدام الطاقة البديلة وإيجاد مختلف الحلول لخدمة الاستثمارات الصناعية.
وأكد سعي المجلس لتقديم الدعم للمدن الصناعية الأردنية في هذا المجال خاصة، والتعاون في مجالات الاعتمادات الدولية ذات الأهمية لتنمية الاستثمارات الخضراء والمستدامة في المدن الصناعية الأردنية.
وأعلنت الشركة مطلع هذا العام عن بدء الدراسات التصميمية الأولى لمشاريع الحصاد المائي في 4 مدن صناعية تتبع إليها في مأدبا والسلط والطفيلة والزرقاء الصناعية، في بادرة تعتبر الأولى على مستوى المملكة لتنفيذ مشاريع حصاد مائي داخل المدن الصناعية، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتنمية الدولية.
وبدأت بتنفيذ الدراسات الأولية لتنفيذ مشروع الحصاد المائي في مدينة مأدبا الصناعية كمرحلة أولية، تليها بقية المدن الصناعية، لاستغلال الكميات الوفيرة من مياه الأمطار ومصادر المياه الجوفية التي تتضمنها المدينة لاستغلالها وإدارة استخدامها بالطريقة المثلى.
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