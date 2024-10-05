المستشفى الميداني الأردني شمال غزة/79 يوزع مساعدات غذائية على أهالي القطاع

وقال قائد قوة المستشفى: قمنا بتجهيز طرود خير تضمنت مواد غذائية، ليتم توزيعها للأهل في شمال قطاع غزة، لمساندتهم والتخفيف عنهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
من جانبهم، عبر أهالي القطاع عن شكرهم وتقديرهم للمواقف الأردنية المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني وللدور الأردني المستمر بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الداعم للقضية الفلسطينية.
-
أخبار متعلقة
-
تعيين خالد الدُّغمي رئيساً لديوان التَّشريع والرَّأي
-
وزير التربية: الاحتفال بيوم المعلم تكريم لجنود العلم الحقيقيين
-
النيابة العامة تطلق مؤتمرها الدولي الثاني حول تحديات مكافحة الجرائم المستحدثة
-
التعليم العالي تعلن عن منح جزئية في جامعة تيشك الدولية بالعراق
-
ملك إسبانيا يصل للأردن في زيارة رسمية
-
محافظ البلقاء يدعو لتطوير مداخل السلط
-
وزير الزراعة يطلع على سير العمل في تجهيز بنك البذور الوطني
-
العيسوي: الملك المدافع الأول عن قضايا الأمة