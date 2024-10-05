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المستشفى الميداني الأردني شمال غزة/79 يوزع مساعدات غذائية على أهالي القطاع

شعار القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
السبت، 05-10-2024 07:29 م
الوكيل الإخباري-   وزّعت طواقم المستشفى الميداني الأردني شمال غزة/٧٩، أمس الجمعة، مساعدات غذائية سيرتها القوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية للأهل في شمال قطاع غزة، وذلك انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية وضمن الجهود التي يبذلها الأردن لدعم الأهل في قطاع غزة.اضافة اعلان


وقال قائد قوة المستشفى:  قمنا بتجهيز طرود خير تضمنت مواد غذائية، ليتم توزيعها للأهل في شمال قطاع غزة، لمساندتهم والتخفيف عنهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

من جانبهم، عبر أهالي القطاع عن شكرهم وتقديرهم للمواقف الأردنية المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني وللدور الأردني المستمر بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الداعم للقضية الفلسطينية.
 
gnews

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