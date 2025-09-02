المستقلة للانتخاب: منصة " جاهز " مستمرة

12:41 م

الوكيل الإخباري- أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن منصة التدريب الانتخابي الالكترونية " جاهز"، تواصل استقبال طلبات الراغبين بالعمل في الانتخابات وأن المنصة تشهد تفاعلا ملحوظا من قبل المستخدمين، علما بأن المنصة شهدت اقبالا واسعاً منذ انطلاقتها قبل اسبوعين، مما يعكس الاهتمام الكبير من قبل الأشخاص الراغبين بأن يكونوا جزءاً من الكوادر المؤقتة العاملة مع الهيئة، والحصول على شهادة تدريبية صادرة عن منصة " جاهز " بعد الانتهاء من المسارات التعليمية، حيث أن هذه الشهادة تؤهل الحاصلين عليها للمنافسة على المسميات الوظيفية ضمن الكوادر العاملة في الانتخابات وبدونها سوف لن تكون هناك فرصة بالعمل ضمن كوادر الهيئة، علماً أن بعض الأشخاص قد أنهو المسار التدريبي الخاص بهم وتقدموا بطلبات الاختبار. اضافة اعلان

